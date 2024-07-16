Android Lollipop больше не будет получать обновления для Google Play

Google объявила, что устройства на базе Android Lollipop, выпущенные в 2014 году, больше не будут получать обновления для служб Google Play. Это решение принято в связи с тем, что на долю Lollipop приходится менее 1% всех активных устройств на Android. Компания планирует сосредоточиться на поддержке более современных версий операционной системы, чтобы обеспечить пользователям доступ к новым функциям и улучшенной безопасности.

Хотя устройства на Lollipop будут продолжать работать, они больше не будут получать обновления безопасности и новых функций. Это может привести к несовместимости с некоторыми приложениями в будущем. Google рекомендует пользователям по возможности обновить свои устройства до более современных версий Android.

Для обновления Android необходимо выполнить следующие шаги:

Откройте «Настройки», затем выберите «Система» и «Обновление системы».

Устройство автоматически проверит наличие доступных обновлений.

Если обновление доступно, загрузите и установите его.