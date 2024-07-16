Android Lollipop більше не отримуватиме оновлення для Google Play

Google оголосила, що пристрої на базі Android Lollipop, випущені в 2014 році, більше не отримуватимуть оновлень для служб Google Play. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що на частку Lollipop припадає менше 1% всіх активних пристроїв на Android. Компанія планує зосередитись на підтримці більш сучасних версій операційної системи, щоб забезпечити користувачам доступ до нових функцій та покращеної безпеки.

Хоча пристрої на Lollipop продовжуватимуть працювати, вони більше не отримуватимуть оновлення безпеки та нових функцій. Це може призвести до несумісності з деякими програмами в майбутньому. Google рекомендує користувачам по можливості оновити свої пристрої до сучасних версій Android.

Для оновлення Android необхідно виконати такі кроки:

Відкрийте “Параметри”, потім виберіть “Система” та “Оновлення системи”.

Пристрій автоматично перевірить наявність доступних оновлень.

Якщо оновлення доступне, завантажте та встановіть його.