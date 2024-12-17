Android будет ограничивать видимость смартфона для Bluetooth-трекеров17.12.24
Google внедряет новую функцию для устройств Android, направленную на обнаружение и локализацию неизвестных Bluetooth-трекеров, что помогает защитить пользователей от нежелательной слежки. Нововведение позволяет временно приостановить передачу данных о местоположении для таких трекеров на 24 часа через функцию Temporarily Pause Location, а также использовать Find Nearby для их точного поиска с помощью звукового сигнала и карты.
Эта система аналогична Find My Device, но доступна для всех Android-устройств с версией 6.0 и выше без необходимости иметь собственный трекер. Внедрение улучшенной защиты является частью совместных усилий Google и Apple по разработке стандарта для обнаружения неизвестных трекеров, который работает вне зависимости от платформы.
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Google внедряет новую функцию для устройств Android, направленную на обнаружение и локализацию неизвестных Bluetooth-трекеров, что помогает защитить пользователей от нежелательной слежки
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