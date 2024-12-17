Android обмежуватиме видимість смартфона для Bluetooth-трекерів17.12.24
Google впроваджує нову функцію для пристроїв Android, спрямовану на виявлення та локалізацію невідомих Bluetooth-трекерів, що допомагає захистити користувачів від небажаного стеження. Нововведення дозволяє тимчасово призупинити передачу даних про місцезнаходження для таких трекерів на 24 години через функцію Temporarily Pause Location, а також використовувати Find Nearby для їх точного пошуку за допомогою звукового сигналу та карти.
Ця система аналогічна Find My Device, але доступна для всіх пристроїв Android з версією 6.0 і вище без необхідності мати власний трекер. Впровадження покращеного захисту є частиною спільних зусиль Google та Apple з розробки стандарту для виявлення невідомих трекерів, який працює незалежно від платформи.
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