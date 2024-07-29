Android Auto теперь работает только с Android 9.0 и выше29.07.24
Компания Google обновила требования к операционной системе для использования своей автомобильной платформы Android Auto. С этого момента для подключения смартфона к автомобилю потребуется устройство с Android 9.0 (Pie) или более новой версией. Такое решение было принято с целью обеспечения более стабильной работы Android Auto и улучшения пользовательского опыта.
Новые версии операционной системы Android предлагают расширенные возможности, которые позволяют оптимизировать работу программы и интеграцию с автомобилем. Это также позволяет разработчикам добавлять новые функции и улучшать общий пользовательский опыт.
Основные изменения:
- Обновление смартфона: Владельцам устройств с Android 8.0 (Oreo) и более ранними версиями придется обновить свою операционную систему или приобрести новое устройство, чтобы продолжить пользоваться Android Auto.
- Больше возможностей: Пользователи новых версий Android получат доступ к широкому спектру функций и улучшенной производительности.
- Безопасность на дороге: Более высокие требования к операционной системе будут способствовать повышению безопасности во время вождения, так как новые версии Android часто включают обновления и улучшения стабильности системы.
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