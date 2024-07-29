Android Auto тепер працює тільки з Android 9.0 та вище29.07.24
Компанія Google оновила вимоги до операційної системи для використання автомобільної платформи Android Auto. З цього моменту для підключення смартфона до автомобіля знадобиться пристрій з Android 9.0 (Pie) або новішою версією. Таке рішення було прийнято з метою забезпечення більш стабільної роботи Android Auto та покращення користувальницького досвіду.
Нові версії операційної системи Android пропонують розширені можливості, що дозволяють оптимізувати роботу програми та інтеграцію з автомобілем. Це також дозволяє розробникам додавати нові функції та покращувати загальний користувальницький досвід.
Основні зміни:
- Оновлення смартфона: Власникам пристроїв з Android 8.0 (Oreo) і попередніми версіями доведеться оновити свою операційну систему або придбати новий пристрій, щоб продовжити користуватися Android Auto.
- Більше можливостей: Користувачі нових версій Android отримають доступ до широкого спектру функцій та покращеної продуктивності.
- Безпека на дорозі: Більш високі вимоги до операційної системи сприятимуть підвищенню безпеки під час водіння, оскільки нові версії Android часто включають оновлення та покращення стабільності системи.
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