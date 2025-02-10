AMD заработала $7,7 млрд выручки в 2024 году

AMD подвела итоги последнего квартала, зафиксировав рекордную выручку в $7,7 млрд. Этот показатель оказался на 24% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Однако чистая прибыль компании сократилась до $482 млн, тогда как годом ранее она составляла $667 млн.

За весь 2024 год AMD заработала $25,8 млрд, увеличив выручку на 14%, а прибыль выросла на 92% и достигла $1,6 млрд. Основным драйвером роста остается сегмент центров обработки данных, который принес компании почти $3,9 млрд — на 69% больше, чем годом ранее. Подразделение, занимающееся процессорами для ПК, показало рост на 58% и обеспечило $2,3 млрд выручки. Встраиваемые решения принесли $923 млн, что на 13% меньше, чем в предыдущем квартале.

Игровой бизнес AMD, напротив, продолжает снижать доходы. Продажи в этом сегменте сократились на 59%, составив $563 млн. Это объясняется падением спроса на консоли Sony и Microsoft, а также доминирующим положением конкурента в сфере игровых видеокарт.

Прогнозы на следующий квартал предполагают выручку около $7,1 млрд, что ниже нынешних показателей, но компания продолжает укреплять позиции в ключевых направлениях бизнеса.