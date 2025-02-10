AMD заробила $7,7 млрд виручки у 2024 році

AMD підбила підсумки останнього кварталу, зафіксувавши рекордний виторг у $7,7 млрд. Цей показник виявився на 24% вищим, ніж в аналогічному періоді 2023 року. Проте чистий прибуток компанії скоротився до $482 млн, тоді як роком раніше він становив $667 млн.

За весь 2024 рік AMD заробила $25,8 млрд, збільшивши виручку на 14%, а прибуток зріс на 92% і досяг $1,6 млрд. Основним драйвером зростання залишається сегмент центрів обробки даних, який приніс компанії майже $3,9 млрд — на 69% більше, ніж роком раніше. Підрозділ, що займається процесорами для ПК, показав зростання на 58% і забезпечив $2,3 млрд. виручки. Рішення, що вбудовуються, принесли $923 млн, що на 13% менше, ніж у попередньому кварталі.

Ігровий бізнес AMD, навпаки, продовжує знижувати прибутки. Продажі у цьому сегменті скоротилися на 59%, склавши $563 млн. Це пояснюється падінням попиту на консолі Sony та Microsoft, а також домінуючим становищем конкурента у сфері ігрових відеокарт.

Прогнози на наступний квартал передбачають виручку близько $7,1 млрд, що нижче за нинішні показники, але компанія продовжує зміцнювати позиції в ключових напрямках бізнесу.