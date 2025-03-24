AMD продает непривычно много видеокарт. В Японии доля компании — 45 %24.03.25
Компания AMD провела в Японии мероприятие, приуроченное к выходу первых видеокарт RDNA 4-го поколения. Среди приглашенных были местные блогеры и представители партнеров по выпуску графических карт, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor и Sapphire.
После основной презентации состоялся круглый стол, на котором представители AMD Саки Сузуки и Йошиаки Сато ответили на вопросы о наличии видеокарт Radeon RX 9070 (XT) на рынке. Присутствующих интересовало, с чем связан их дефицит и когда можно ожидать расширения поставок.
По словам представителей компании, столь высокий спрос оказался неожиданным, что вызвало оживленную реакцию аудитории. Йошиаки Сато отметил, что в Японии рыночная доля AMD достигла 45%, вероятно, речь идет о продажах GPU нового поколения. В шутку он добавил, что компания ставит цель увеличить этот показатель до 70%.
AMD продолжает подчеркивать, что Radeon RX 9070 XT превосходит GeForce RTX 5070 Ti по соотношению цены и производительности на 23%. Однако в реальности эти видеокарты уже не продаются по рекомендованной цене (MSRP) – их стоимость выше как у крупных ритейлеров, так и в официальных магазинах партнеров AMD.
Ранее AMD официально представила первые видеокарты RDNA 4-го поколения — Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Вместе с ними дебютирует технология масштабирования FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), основанная на алгоритмах машинного обучения.
В новых GPU AMD улучшила производительность трассировки лучей и ИИ-вычислений, добавила обновлённый Media Engine и реализовала поддержку PCI Express 5.0, HDMI 2.1b и DisplayPort 2.1a. Компания продолжила использовать видеопамять GDDR6 вместо GDDR7.
В основе Radeon RX 9070 и 9070 XT лежит графический процессор Navi 48, произведённый по 4-нм технологии. Чип насчитывает 53,9 миллиарда транзисторов и имеет площадь 357 мм².В старшей модели используется его полная конфигурация, тогда как младшая получила урезанный вариант.
По данным AMD, новые видеокарты обеспечивают комфортный игровой процесс в разрешениях 1440p и 4K с высокими настройками графики. В частности, Radeon RX 9070 XT демонстрирует 42% прирост частоты кадров в 4K по сравнению с Radeon RX 7900 GRE.
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AMD продает непривычно много видеокарт. В Японии доля компании — 45 % AMD видеокарта статистика
Компания AMD провела в Японии мероприятие, приуроченное к выходу первых видеокарт RDNA 4-го поколения. Среди приглашенных были местные блогеры и представители партнеров по выпуску графических карт, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor и Sapphire.
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