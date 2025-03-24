AMD продає незвично багато відеокарт. У Японії частка компанії – 45 %

Компанія AMD провела в Японії захід, присвячений виходу перших відеокарт RDNA 4-го покоління. Серед запрошених були місцеві блогери та представники партнерів з випуску графічних карток, включаючи ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor та Sapphire.

Після основної презентації відбувся круглий стіл, на якому представники AMD Сакі Сузукі та Йошіакі Сато відповіли на питання щодо наявності відеокарт Radeon RX 9070 (XT) на ринку. Присутніх цікавило, з чим пов’язаний їхній дефіцит і коли очікується розширення поставок.

За словами представників компанії, такий високий попит виявився несподіваним, що викликало жваву реакцію аудиторії. Йошіакі Сато зазначив, що в Японії ринкова частка AMD досягла 45%, ймовірно, йдеться про продаж GPU нового покоління. Жартом він додав, що компанія ставить за мету збільшити цей показник до 70%.

AMD продовжує підкреслювати, що Radeon RX 9070 XT перевершує GeForce RTX 5070 Ti за співвідношенням ціни та продуктивності на 23%. Однак насправді ці відеокарти вже не продаються за рекомендованою ціною (MSRP) – їхня вартість вища як у великих рітейлерів, так і в офіційних магазинах партнерів AMD.

Раніше AMD офіційно представила перші відеокарти RDNA 4-го покоління – Radeon RX 9070 та Radeon RX 9070 XT. Разом з ними дебютує технологія масштабування FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), що базується на алгоритмах машинного навчання.

У нових GPU AMD покращила продуктивність трасування променів та ІІ-обчислень, додала оновлений Media Engine та реалізувала підтримку PCI Express 5.0, HDMI 2.1b та ​​DisplayPort 2.1a. Компанія продовжила використовувати відеопам’ять GDDR6 замість GDDR7.

В основі Radeon RX 9070 і 9070 XT лежить графічний процесор Navi 48, виготовлений за 4-нм технологією. Чіп налічує 53,9 мільярда транзисторів і має площу 357 мм ².

За даними AMD, нові відеокарти забезпечують комфортний ігровий процес у дозволах 1440p та 4K з високими налаштуваннями графіки. Зокрема, Radeon RX 9070 XT демонструє 42% приріст частоти кадрів 4K порівняно з Radeon RX 7900 GRE.