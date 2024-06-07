AMD на Computex 2024: десктопные процессоры Ryzen 9000, мобильные Ryzen AI 300 и интегрированная графика Radeon 880M и 890M

На выставке Computex 2024 AMD представила множество новинок, включая десктопные процессоры Ryzen 9000 (Granite Ridge) для платформы AM5. Эти процессоры базируются на микроархитектуре Zen 5 и поступят в продажу уже в следующем месяце.

Линейка Ryzen 9000 будет включать четыре модели с числом ядер Zen 5 от 6 до 16. Они будут работать на частоте boost-режима от 5,4 до 5,7 ГГц и иметь уровень TDP от 65 до 175 Вт. Процессоры продолжают использовать многочиповую компоновку, при этом чиплеты с x86-ядрами производятся по 4-нм технологии TSMC, а микросхема ввода-вывода — по 6-нм техпроцессу.

Процессоры AMD Ryzen 9000 AMD Ryzen 9000

Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, TDP 170 Вт и частотой до 5,7 ГГц

Ryzen 9 9900X — 12 ядер, TDP 120 Вт, до 5,6 ГГц

Ryzen 7 9700X — 8 ядер, TDP 65 Вт, до 5,5 ГГц

Ryzen 5 9600X — 6 ядер, TDP 65 Вт, до 5,4 ГГц

Архитектура Zen 5 обеспечивает прирост IPC (число выполняемых за такт инструкций) на 16%, что дает топовому процессору Ryzen 9 9950X преимущество над текущим флагманом Intel. Официальные продажи процессоров AMD Ryzen 9000 начнутся 31 июля, а рекомендованные цены будут объявлены позже.

А еще спустя всего 20 месяцев после анонса новой схемы нейминга процессоров AMD вновь меняет ее для процессоров Ryzen AI 300 с кодовым названием Strix Point на архитектуре Zen 5. Новая серия получит до 12 ядер Zen 5, сочетание Zen 5 и более плотных Zen 5c, а также до 16 вычислительных блоков RDNA 3.5, работающих на частоте 2,9 ГГц — все на одном монолитном кристалле, изготовленном по техпроцессу 4 нм TSMC.

AMD Ryzen AI 300:

AMD Ryzen AI 9 365 — 10 ядер (4 Zen5 + 6 Zen5c), 34 МБ, 5,0 ГГц, AMD Radeon 880M

AMD Ryzen AI 9 HX 370 — 12 ядер (4x Zen5 + 8 Zen5c), 36 МБ, 5,1 ГГц, AMD Radeon 890M

Интегрированная графика AMD

Кроме того, AMD представляет новый бренд интегрированных в процессор видеокарт — Radeon 880M и 890M. Оба процессора предлагают 16 линий PCI Express 4.0, а также два USB4, USB 3.2 Gen 2, четыре USB 2.0. и поддержку памяти DDR5-5600 и LPDDR5x-7500.

Новые процессоры AMD Ryzen 5000XT для AM4

AMD в 2024 году продолжает поддерживать платформу AM4, которая конкурирует с Intel Raptor Lake предыдущего поколения. Для AM4 уже создано 145 моделей процессоров. Платформа демонстрирует стабильные продажи в таких регионах, как Китай и Латинская Америка, где цены на DDR4 ниже, а материнские платы AM4 более доступны, чем AM5.

Чипсеты AMD X870 и X870E для Ryzen 9000

AMD представила новые чипсеты для процессоров AMD Ryzen 9000 нового поколения. Системная логика X870 и X870E совместима с имеющимися процессорами Ryzen 7000 и 8000, также и предыдущие материнские платы будут поддерживать новые процессоры. Ожидается поддержка новых чипов AMD, которые появятся для сокета AM5. AMD обещает поддержку USB 4.0, видеокарт PCIe Gen5 и NVMe на платах X870E и X870. Новые чипсеты поддерживают более быстрый профиль разгона памяти DDR5 AMD EXPO — до 8000 МТ/с, как говорят данные Gigabyte. Похоже, отличие между обычным вариантом и Extreme (E) заключается в большем количестве портов.