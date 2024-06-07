AMD на Computex 2024: десктопні процесори Ryzen 9000, мобільні Ryzen AI 300 та інтегрована графіка Radeon 880M та 890M07.06.24
На виставці Computex 2024 AMD представила багато новинок, включаючи десктопні процесори Ryzen 9000 (Granite Ridge) для платформи AM5. Ці процесори базуються на мікроархітектурі Zen 5 і надійдуть у продаж вже наступного місяця.
Лінійка Ryzen 9000 включатиме чотири моделі з числом ядер Zen 5 від 6 до 16. Вони будуть працювати на частоті boost-режиму від 5,4 до 5,7 ГГц і матиме рівень TDP від 65 до 175 Вт. Процесори продовжують використовувати багаточіпове компонування, при цьому чіплети з x86-ядрами виробляються за 4-нм технологією TSMC, а мікросхема введення-виводу – по 6-нм техпроцесу.
Процесори AMD Ryzen 9000 AMD Ryzen 9000
- Ryzen 9 9950X з 16 ядрами, TDP 170 Вт та частотою до 5,7 ГГц
- Ryzen 9 9900X – 12 ядер, TDP 120 Вт, до 5,6 ГГц
- Ryzen 7 9700X – 8 ядер, TDP 65 Вт, до 5,5 ГГц
- Ryzen 5 9600X – 6 ядер, TDP 65 Вт, до 5,4 ГГц
Архітектура Zen 5 забезпечує приріст IPC (кількість виконуваних за такт інструкцій) на 16%, що дає топовому процесору Ryzen 9 9950X перевагу над поточним флагманом Intel. Офіційний продаж процесорів AMD Ryzen 9000 розпочнеться 31 липня, а рекомендовані ціни будуть оголошені пізніше.
А ще через 20 місяців після анонсу нової схеми неймінгу процесорів AMD знову змінює її для процесорів Ryzen AI 300 з кодовою назвою Strix Point на архітектурі Zen 5. Нова серія отримає до 12 ядер Zen 5, поєднання Zen 5 і більше щільних Zen 5c, а також до 16 обчислювальних блоків RDNA 3.5, що працюють на частоті 2,9 ГГц – на одному монолітному кристалі, виготовленому за техпроцесом 4 нм TSMC.
AMD Ryzen AI 300:
- AMD Ryzen AI 9365 – 10 ядер (4 Zen5 + 6 Zen5c), 34 МБ, 5,0 ГГц, AMD Radeon 880M
- AMD Ryzen AI 9 HX 370 – 12 ядер (4x Zen5 + 8 Zen5c), 36 МБ, 5,1 ГГц, AMD Radeon 890M
Інтегрована графіка AMD
Крім того, AMD представляє новий бренд інтегрованих у процесор відеокарт – Radeon 880M та 890M. Обидва процесори пропонують 16 ліній PCI Express 4.0, а також два USB4, USB 3.2 Gen 2, чотири USB 2.0. та підтримку пам’яті DDR5-5600 та LPDDR5x-7500.
Нові процесори AMD Ryzen 5000XT для AM4
AMD у 2024 році продовжує підтримувати платформу AM4, яка конкурує із Intel Raptor Lake попереднього покоління. Для AM4 вже створено 145 моделей процесорів. Платформа демонструє стабільний продаж у таких регіонах, як Китай та Латинська Америка, де ціни на DDR4 нижчі, а материнські плати AM4 більш доступні, ніж AM5.
Чипсети AMD X870 та X870E для Ryzen 9000
AMD представила нові чіпсети для процесорів AMD Ryzen 9000 нового покоління. Системна логіка X870 і X870E сумісна з наявними процесорами Ryzen 7000 і 8000, а також попередні материнські плати підтримуватимуть нові процесори. Очікується підтримка нових чіпів AMD, які з’являться для сокету AM5. AMD обіцяє підтримку USB 4.0, відеокарт PCIe Gen5 та NVMe на платах X870E та X870. Нові чіпсети підтримують швидший профіль розгону пам’яті DDR5 AMD EXPO – до 8000 МТ/с, як свідчать дані Gigabyte. Схоже, відмінність між звичайним варіантом та Extreme (E) полягає у більшій кількості портів.
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AMD на Computex 2024: десктопні процесори Ryzen 9000, мобільні Ryzen AI 300 та інтегрована графіка Radeon 880M та 890MAMD Computex процесор
На виставці Computex 2024 AMD представила велику кількість новинок, включаючи десктопні процесори Ryzen 9000 (Granite Ridge) для платформи AM5
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