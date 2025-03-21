Альтернативой Starlink для армии Украины станет европейский Eutelsat21.03.25
Генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке заявила, что спутниковая сеть компании способна удовлетворить ключевые военные запросы Украины и остается единственной европейской альтернативой Starlink.
По ее словам, несмотря на меньшую пропускную способность по сравнению с американским оператором, спутники Eutelsat охватывают всю территорию Украины, а их возможностей достаточно для выполнения военных задач. Бернеке отметила, что компания использует аппараты, работающие на более высокой орбите, что позволяет снижать количество спутников при сохранении мощности сигнала. При этом она подчеркнула, что услуги Eutelsat ориентированы на бизнес, государственные структуры и транспортный сектор, поэтому компания не может полностью удовлетворить потребности гражданских пользователей.
Бернеке также указала на важность обсуждения вопросов европейского коммуникационного суверенитета, подчеркнув, что такие переговоры актуальны не только для Украины, но и для других стран.
Тем временем Евросоюз ведет переговоры с SES, Hisdesat, Viasat и Eutelsat/OneWeb о возможных вариантах замены Starlink в украинских силах обороны. Среди рассматриваемых решений – правительственная сеть Govsatcom, запуск которой запланирован уже в этом году. В долгосрочной перспективе предполагается использование спутниковой системы IRIS², однако ее развертывание ожидается не ранее 2030-х годов.
Мобильный оператор Киевстар и его материнская компания VEON объявили о сотрудничестве со Starlink для внедрения спутниковой связи Direct to Cell в Украине.
Украина станет одной из первых стран, где запустят данную услугу. Внедрение функции обмена SMS и OTT-сообщениями запланировано на четвертый квартал 2025 года, а затем добавят голосовую связь и передачу данных.
Соглашение будет способствовать расширению покрытия на удаленных территориях и повышению стабильности связи при отключении электроэнергии.
Технология Direct to Cell использует спутники Starlink с модемами eNodeB, работающими как сотовые башни в космосе. Это обеспечивает связь даже в местах, где наземная инфраструктура недоступна.
Абоненты «Киевстар» смогут воспользоваться услугой из своих LTE-смартфонов без необходимости изменений в устройствах или установки дополнительных программ.
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Альтернативой Starlink для армии Украины станет европейский Eutelsat война Илон Маск события в Украине телеком
Генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке заявила, что спутниковая сеть компании способна удовлетворить ключевые военные запросы Украины и остается единственной европейской альтернативой Starlink.
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