Альтернативою Starlink для армії України стане європейський Eutelsat21.03.25
Генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке заявила, що супутникова мережа компанії здатна задовольнити ключові військові запити України та залишається єдиною європейською альтернативою Starlink.
За її словами, незважаючи на меншу пропускну спроможність порівняно з американським оператором, супутники Eutelsat охоплюють усю територію України, а їх можливостей достатньо для виконання військових завдань. Бернеке зазначила, що компанія використовує апарати, що працюють на вищій орбіті, що дозволяє знижувати кількість супутників за збереження потужності сигналу. При цьому вона наголосила, що послуги Eutelsat орієнтовані на бізнес, державні структури та транспортний сектор, тому компанія не може задовольнити потреби цивільних користувачів.
Бернеке також наголосила на важливості обговорення питань європейського комунікаційного суверенітету, наголосивши, що такі переговори актуальні не лише для України, а й для інших країн.
Тим часом Євросоюз веде переговори з SES, Hisdesat, Viasat та Eutelsat/OneWeb про можливі варіанти заміни Starlink в українських силах оборони. Серед рішень, що розглядаються – урядова мережа Govsatcom, запуск якої запланований вже цього року. У довгостроковій перспективі передбачається використання супутникової системи IRIS², проте її розгортання очікується не раніше 2030-х років.
Мобільний оператор Київстар та його материнська компанія VEON оголосили про співпрацю зі Starlink для впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.
Україна стане однією з перших країн, де запустять цю послугу. Впровадження функції обміну SMS та OTT-повідомленнями заплановано на четвертий квартал 2025 року, а потім додадуть голосовий зв’язок та передачу даних.
Угода сприятиме розширенню покриття на віддалених територіях та підвищенню стабільності зв’язку при відключенні електроенергії.
Технологія Direct to Cell використовує супутники Starlink із модемами eNodeB, які працюють як стільникові вежі в космосі. Це забезпечує зв’язок навіть у місцях, де наземна інфраструктура недоступна.
Абоненти «Київстар» зможуть скористатися послугою зі своїх LTE-смартфонів без змін у пристроях або встановлення додаткових програм.
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Альтернативою Starlink для армії України стане європейський Eutelsat війна Ілон Маск події в Україні телеком
Генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке заявила, що супутникова мережа компанії здатна задовольнити ключові військові запити України та залишається єдиною європейською альтернативою Starlink.
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