Alienware Aurora 16 и Aurora 16X — игровые ноутбуки с по-своему доступной ценой

Бренд Alienware, принадлежащий Dell, расширил линейку игровых устройств, представив две новые модели ноутбуков — Aurora 16 и Aurora 16X. Несмотря на то, что новинки позиционируются как самые бюджетные решения в каталоге бренда, назвать их по-настоящему дешевыми сложно.

Обе модели получили дисплеи диагональю 16 дюймов и выполнены в сдержанном, минималистичном дизайне. В базовой версии Aurora 16 используется экран с разрешением 2560×1600, яркостью 300 нит и частотой обновления 120 Гц. У Aurora 16X характеристики схожие, но яркость достигает 500 нит, а частота обновления — до 240 Гц.

Начальная конфигурация Aurora 16 включает видеокарту NVIDIA RTX 3050, процессор Intel Raptor Lake и 8 ГБ оперативной памяти. В максимальной версии доступна RTX 5070. Aurora 16X в стартовой комплектации предлагает RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ и процессоры нового поколения Intel Arrow Lake вплоть до Core Ultra 9 275HX.

Обе модели можно оснастить до 64 ГБ оперативной и до 4 ТБ встроенной памяти, однако цены на такие конфигурации пока не раскрыты. Стартовая цена Aurora 16 составляет $1149, а Aurora 16X — от $1949.