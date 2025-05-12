Alienware Aurora 16 і Aurora 16X – ігрові ноутбуки з доступною ціною

Бренд Alienware, що належить Dell, розширив лінійку ігрових пристроїв, представивши дві нові моделі ноутбуків – Aurora 16 та Aurora 16X. Незважаючи на те, що новинки позиціонуються як бюджетні рішення в каталозі бренду, назвати їх по-справжньому дешевими складно.

Обидві моделі отримали дисплеї діагоналлю 16 дюймів та виконані у стриманому, мінімалістичному дизайні. У базовій версії Aurora 16 використовується екран з роздільною здатністю 2560×1600, яскравістю 300 нит і частотою оновлення 120 Гц. У Aurora 16X характеристики схожі, але яскравість досягає 500 нит, а частота оновлення – до 240 Гц.

Початкова конфігурація Aurora 16 включає відеокарту NVIDIA RTX 3050, процесор Intel Raptor Lake та 8 ГБ оперативної пам’яті. У максимальній версії доступна RTX 5070. Aurora 16X у стартовій комплектації пропонує RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ та процесори нового покоління Intel Arrow Lake аж до Core Ultra 9 275HX.

Обидві моделі можна оснастити до 64 ГБ оперативної та до 4 ТБ вбудованої пам’яті, проте ціни на такі конфігурації поки що не розкриті. Стартова ціна Aurora 16 складає $1149, а Aurora 16X – від $1949.