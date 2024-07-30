Ajax добавила функцию запоминания режима работы выключателей LightSwitch30.07.24
Очень полезное нововведение компания Ajax добавила для выключателей LightSwitch. Когда напряжение пропадает в электросети, а затем возобновляется, выключатели Ajax остаются в том режиме работы какой был.
С отключениями света в Украине это оказалось не совсем удобным, так как свет мог уже мог быть включен в квартире, затем пропасть, а ночью вновь включится. В итоге посреди ночи, когда все уже спят, лампы и люстры вновь включались.
Теперь в настройках можно выбрать одно из двух состояний, в котором будет находиться устройство после восстановления электроснабжения:
- Устройство переключается в режим «Выключено».
- Устройство возвращается в режим, в котором он находился в момент отключения света.
Новая функция доступна для прошивок следующих версий:
- LightSwitch (1-gang) Jeweller, LightSwitch (2-gang) Jeweller, LightSwitch (2-way) Jeweller — версия 5.60.1.42 и более новые.
- LightSwitch (Crossover) Jeweller — версия 9.60.1.62 и более новые.
- LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller – поддержка будет реализована в будущих версиях прошивки, о чем мы сообщим дополнительно.
Обратите внимание, что на устройствах с версией прошивки 5.58.1.31 настройка запоминания состояния не поддерживается! Чтобы обновить прошивку, можно передать устройство в отдел сервисного обслуживания, заполнив соответствующую форму.
Напомним наши впечатления по итогам нашего обзора Ajax LightSwitch.
Ajax LightSwitch – удивительно минималистичный и простой снаружи девайс, сочетающий профессиональные технологии безопасности и продуманный опыт пользования. Как и все устройства Ajax его достаточно просто установить и настроить для работы в уже рабочей эко-системе.
Преобразовать обычный выключатель в разумный можно без каких-либо дополнительных прокладок проводов. Имея несколько таких выключателей, можно наладить автоматизированное отключение света в квартире при постановке на охрану, включение очередного света при ее снятии и эпизодическое включение при необходимости в отдельных комнатах. Заметим, что выключатель должен ставить электрик с допуском до 220, а устройства Ajax — профессиональный инженер монтажа.
Стоимость LightSwitch конечно выше чем у обычных выключателей, но при этом ниже альтернативных вариантов специализированных топовых брендов с удаленным управлением. Принадлежность к системе Ajax позволяет интегрировать их в уже привычную и настроенную систему.
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