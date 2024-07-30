Ajax LightSwitch отримали функцію запам’ятовування режиму роботи при вимкненнях електрики30.07.24
Дуже корисне нововведення компанія Ajax додала для вимикачів. LightSwitch. Коли напруга зникає в електромережі, а потім відновлюється, вимикачі Ajax залишаються в режимі роботи який був.
З відключеннями світла в Україні це виявилося не зовсім зручним, тому що світло могло вже бути включене в квартирі, потім прірва, а вночі знову включиться. У результаті посеред ночі, коли всі вже сплять, лампи та люстри знову вмикалися.
Тепер у налаштуваннях можна вибрати один із двох станів, в якому буде знаходитись пристрій після відновлення електропостачання:
- Пристрій переходить до режиму «Вимкнено».
- Пристрій повертається в режим, в якому він перебував у момент вимкнення світла.
Нова функція доступна для прошивки наступних версій:
- LightSwitch (1-gang) Jeweller, LightSwitch (2-gang) Jeweller, LightSwitch (2-way) Jeweller – версія 5.60.1.42 і новіші.
- LightSwitch (Crossover) Jeweller – версія 9.60.1.62 та новіші.
- LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller – підтримка буде реалізована в майбутніх версіях прошивки, про що ми повідомимо додатково.
Зверніть увагу, що на пристрої з версією мікропрограми 5.58.1.31 налаштування запам’ятовування стану не підтримується! Щоб оновити прошивку, можна передати пристрій у відділ сервісного обслуговування, заповнивши відповідну форму форму.
Нагадаємо наші враження за підсумками нашого огляду. Ajax LightSwitch.
Ajax LightSwitch – напрочуд мінімалістичний і простий зовні девайс, що поєднує професійні технології безпеки та продуманий досвід користування. Як і всі пристрої Ajax, його досить просто встановити і налаштувати для роботи в уже робочій еко-системі.
Перетворити звичайний вимикач на розумний можна без додаткових прокладок проводів. Маючи кілька таких вимикачів, можна налагодити автоматизоване відключення світла в квартирі при постановці на охорону, включення чергового світла при знятті і епізодичне включення при необхідності в окремих кімнатах. Зауважимо, що вимикач повинен ставити електрик з допуском до 220, а пристрої Ajax професійний інженер монтажу.
Вартість LightSwitch звичайно вища ніж у звичайних вимикачів, але при цьому нижче за альтернативні варіанти спеціалізованих топових брендів з віддаленим керуванням. Приналежність до системи Ajax дозволяє інтегрувати їх у вже звичну та налаштовану систему.
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