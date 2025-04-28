Adobe Photoshop получил ИИ-помощника

Adobe представила нового ИИ-ассистента для Photoshop — инструмент, способный не только объяснять работу с функциями редактора, но и выполнять действия по запросу пользователя. По информации Engadget, доступ к ассистенту будет открыт через панель действий, где появится окно в формате чат-бота. Пользователи смогут задавать любые вопросы, от “как вырезать объект” до “как изменить цвет фона”, а агент даст пошаговую инструкцию или выполнит всё сам с визуальной демонстрацией.

Во время презентации Adobe показала, как ИИ-ассистент наносит цветной градиент на текст и фон. Аналогичные возможности скоро появятся и в других продуктах компании, включая Premiere Pro.

Помимо этого, Adobe анонсировала обновлённую версию своей платформы Firefly с поддержкой генерации видео, аудио, изображений и векторной графики. В первую очередь функции появятся в веб-версии, а позже — в приложениях для iOS и Android.

Также обновлены генеративные модели Firefly Image Model 4 и Image Model 4 Ultra. Последняя способна создавать изображения в разрешении до 2K и, как утверждает компания, обеспечивает одну из лучших реализаций генерации человеческих фигур. При этом Adobe подчёркивает, что обучение моделей происходило исключительно на легальных материалах, без использования защищённых авторским правом изображений.

Наконец, в Firefly появилась возможность использовать ИИ от сторонних разработчиков — от OpenAI, а также Imagen 3 и Veo 2 от Google, представленные совсем недавно.

Adobe анонсировала новые ИИ-инструменты для своих продуктов Creative Cloud, включая Photoshop, Illustrator, InDesign и Premiere Pro. В Photoshop появилась функция «Удаление отвлекающих элементов», которая автоматически находит и удаляет нежелательные объекты, такие как люди или провода, одним кликом. Теперь пользователи могут выбрать, использовать ли генеративный ИИ на базе модели Adobe Firefly или негенеративный ИИ для инструмента Remove.

Adobe также обновила модель Firefly Image 3, которая улучшила разнообразие и фотореалистичность сгенерированных изображений, лучше обрабатывая сложные запросы. В Illustrator представлена функция Objects on Path, позволяющая легко прикреплять и размещать объекты вдоль контура любой формы. Инструмент для создания макетов на 3D-моделях стал общедоступным, а усовершенствованная функция Image Trace лучше преобразует растровые изображения в векторные.

InDesign получил инструмент Generative Expand для расширения изображений под нужный макет. В Premiere Pro представлена функция Generative Extend, использующая обновленную модель Firefly AI Video, но пока находящаяся на стадии бета-тестирования. Большинство функций уже доступны пользователям, а некоторые новые возможности, такие как Generative Extend в Premiere Pro, все еще тестируются.