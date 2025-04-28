Adobe Photoshop получил ИИ-помощника28.04.25
Adobe представила нового ИИ-ассистента для Photoshop — инструмент, способный не только объяснять работу с функциями редактора, но и выполнять действия по запросу пользователя. По информации Engadget, доступ к ассистенту будет открыт через панель действий, где появится окно в формате чат-бота. Пользователи смогут задавать любые вопросы, от “как вырезать объект” до “как изменить цвет фона”, а агент даст пошаговую инструкцию или выполнит всё сам с визуальной демонстрацией.
Во время презентации Adobe показала, как ИИ-ассистент наносит цветной градиент на текст и фон. Аналогичные возможности скоро появятся и в других продуктах компании, включая Premiere Pro.
Помимо этого, Adobe анонсировала обновлённую версию своей платформы Firefly с поддержкой генерации видео, аудио, изображений и векторной графики. В первую очередь функции появятся в веб-версии, а позже — в приложениях для iOS и Android.
Также обновлены генеративные модели Firefly Image Model 4 и Image Model 4 Ultra. Последняя способна создавать изображения в разрешении до 2K и, как утверждает компания, обеспечивает одну из лучших реализаций генерации человеческих фигур. При этом Adobe подчёркивает, что обучение моделей происходило исключительно на легальных материалах, без использования защищённых авторским правом изображений.
Наконец, в Firefly появилась возможность использовать ИИ от сторонних разработчиков — от OpenAI, а также Imagen 3 и Veo 2 от Google, представленные совсем недавно.
Adobe анонсировала новые ИИ-инструменты для своих продуктов Creative Cloud, включая Photoshop, Illustrator, InDesign и Premiere Pro. В Photoshop появилась функция «Удаление отвлекающих элементов», которая автоматически находит и удаляет нежелательные объекты, такие как люди или провода, одним кликом. Теперь пользователи могут выбрать, использовать ли генеративный ИИ на базе модели Adobe Firefly или негенеративный ИИ для инструмента Remove.
Adobe также обновила модель Firefly Image 3, которая улучшила разнообразие и фотореалистичность сгенерированных изображений, лучше обрабатывая сложные запросы. В Illustrator представлена функция Objects on Path, позволяющая легко прикреплять и размещать объекты вдоль контура любой формы. Инструмент для создания макетов на 3D-моделях стал общедоступным, а усовершенствованная функция Image Trace лучше преобразует растровые изображения в векторные.
InDesign получил инструмент Generative Expand для расширения изображений под нужный макет. В Premiere Pro представлена функция Generative Extend, использующая обновленную модель Firefly AI Video, но пока находящаяся на стадии бета-тестирования.Большинство функций уже доступны пользователям, а некоторые новые возможности, такие как Generative Extend в Premiere Pro, все еще тестируются.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Adobe Photoshop получил ИИ-помощника Adobe искусственный интеллект
Adobe показала, как ИИ-ассистент наносит цветной градиент на текст и фон. Аналогичные возможности скоро появятся и в других продуктах компании, включая Premiere Pro.
Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева Google Samsung
Google изменила планы по использованию HBM3E-чипов Samsung для своих ИИ-серверов и, по последним данным, переключилась на продукцию другого производителя
Adobe Photoshop получил ИИ-помощника
Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева
Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook
Razer Pro Click V2 — первая вертикальная мышка компании
Figment — аскетичная консоль с E Ink-экраном для текстовых игр
Honor GT Pro — смартфон с производительностью как у Galaxy S25 Ultra, но вдвое дешевле
Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты (дополнено)
Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео
Прокат Sony PlayStation 5 неожиданно популярен в Японии
OpenAI купит браузер Chrome, если Google заставят его продать
Intel сократит еще более 20 тысяч сотрудников
США подняла пошлины на солнечные батареи из Азии до 3521%
Приложение Резерв+ предупредит о статусе «в розыске»