Adobe Photoshop отримав ШІ-помічника28.04.25
Adobe представила нового ШІ-помічника для Photoshop — інструмент, здатний не лише пояснювати роботу з функціями редактора, а й виконувати дії на запит користувача. За інформацією Engadget, доступ до помічника буде відкритий через панель дій, де з’явиться вікно у форматі чат-бота. Користувачі зможуть ставити будь-які питання, від “як вирізати об’єкт” до “як змінити колір фону”, а агент дасть покрокову інструкцію або виконає все сам із візуальною демонстрацією.
Під час презентації Adobe показала, як ШІ-помічник наносить кольоровий градієнт на текст і фон. Аналогічні можливості скоро з’являться і в інших продуктах компанії, включаючи Premiere Pro.
Крім того, Adobe анонсувала оновлену версію своєї платформи Firefly з підтримкою генерації відео, аудіо, зображень та векторної графіки. Насамперед функції з’являться у веб-версії, а пізніше – у додатках для iOS та Android.
Також оновлено генеративні моделі Firefly Image Model 4 та Image Model 4 Ultra. Остання здатна створювати зображення з роздільною здатністю до 2K і, як стверджує компанія, забезпечує одну з кращих реалізацій генерації людських фігур. При цьому Adobe наголошує, що навчання моделей відбувалося виключно на легальних матеріалах, без використання захищених авторським правом зображень.
Нарешті, Firefly з’явилася можливість використовувати ІІ від сторонніх розробників – від OpenAI, а також Imagen 3 і Veo 2 від Google, представлені зовсім недавно.
Adobe анонсувала нові ІІ-інструменти для своїх продуктів Creative Cloud, включаючи Photoshop, Illustrator, InDesign та Premiere Pro. У Photoshop з’явилася функція «Видалення елементів, що відволікають», яка автоматично знаходить і видаляє небажані об’єкти, такі як люди або дроти, одним кліком. Тепер користувачі можуть вибрати, чи використовувати генеративний ІІ на базі моделі Adobe Firefly або негенеративний ІІ для інструментів Remove.
Adobe також оновила модель Firefly Image 3, яка покращила різноманітність та фотореалістичність згенерованих зображень, краще обробляючи складні запити. У Illustrator представлена функція Objects on Path, що дозволяє легко прикріплювати та розміщувати об’єкти вздовж контуру будь-якої форми. Інструмент для створення макетів на 3D-моделях став загальнодоступним, а вдосконалена функція Image Trace краще перетворює растрові зображення на векторні.
InDesign отримав інструмент Generative Expand для розширення зображень під потрібний макет. У Premiere Pro представлена функція Generative Extend, що використовує оновлену модель Firefly AI Video, але поки що знаходиться на стадії бета-тестування. Більшість функцій вже доступні користувачам, а деякі нові можливості, такі як Generative Extend в Premiere Pro, все ще тестуються.
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