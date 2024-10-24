Acer выпустила чемоданы для ноутбуков и вещей

Acer расширяет свой ассортимент аксессуаров, представляя новые чемоданы на колесиках в Украине. Эти модели обладают стильным дизайном, функциональностью и надежностью. Они предназначены для транспортировки вещей, но также имеют специальные отсеки для ноутбуков.

Особенности новинок:

Дизайн – фронтальное открывание обеспечивает легкий доступ к вещам. Распределение пространства – концепция 1:9 позволяет отдельно хранить ноутбук и вещи. Двойные колесики – вращаются на 360 градусов, обеспечивая плавность скольжения. Кодовые замки TSA – отвечают международным стандартам безопасности.

Модели:

Acer Barcelona 20” – изготовлена ​​из экологичного пластика, имеет объем 40 л (расширяется до 45 л). Доступно в пяти цветах.

– изготовлена ​​из экологичного пластика, имеет объем 40 л (расширяется до 45 л). Доступно в пяти цветах. Predator Streetstyle 20″ – подходит для ручной клади, выполнена из поликарбоната с алюминиевой рамой.

– подходит для ручной клади, выполнена из поликарбоната с алюминиевой рамой. Predator Streetstyle 25″ – объемом 65 л, с несколькими секциями для хранения.

– объемом 65 л, с несколькими секциями для хранения. Predator Robust 22” – имеет прочный корпус с алюминиевой рамой и встроенную вешалку для одежды.

Цены чемоданов для ПК от Acer:

Acer Barcelona 20” (GP.LUG11.009) — от 8 999 грн.

Acer Predator Streetstyle 20″ (GP.BAG11.003) — от 11 999 грн.

Acer Predator Streetstyle 25″ (GP.BAG11.004) — от 14 899 грн.

Acer Predator Robust 22” (GP.BAG11.009) — от 15 999 грн.