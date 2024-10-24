Acer выпустила чемоданы для ноутбуков и вещей24.10.24
Acer расширяет свой ассортимент аксессуаров, представляя новые чемоданы на колесиках в Украине. Эти модели обладают стильным дизайном, функциональностью и надежностью. Они предназначены для транспортировки вещей, но также имеют специальные отсеки для ноутбуков.
Особенности новинок:
- Дизайн – фронтальное открывание обеспечивает легкий доступ к вещам.
- Распределение пространства – концепция 1:9 позволяет отдельно хранить ноутбук и вещи.
- Двойные колесики – вращаются на 360 градусов, обеспечивая плавность скольжения.
- Кодовые замки TSA – отвечают международным стандартам безопасности.
Модели:
- Acer Barcelona 20” – изготовлена из экологичного пластика, имеет объем 40 л (расширяется до 45 л). Доступно в пяти цветах.
- Predator Streetstyle 20″ – подходит для ручной клади, выполнена из поликарбоната с алюминиевой рамой.
- Predator Streetstyle 25″ – объемом 65 л, с несколькими секциями для хранения.
- Predator Robust 22” – имеет прочный корпус с алюминиевой рамой и встроенную вешалку для одежды.
Цены чемоданов для ПК от Acer:
- Acer Barcelona 20” (GP.LUG11.009) — от 8 999 грн.
- Acer Predator Streetstyle 20″ (GP.BAG11.003) — от 11 999 грн.
- Acer Predator Streetstyle 25″ (GP.BAG11.004) — от 14 899 грн.
- Acer Predator Robust 22” (GP.BAG11.009) — от 15 999 грн.
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