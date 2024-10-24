Acer випустила валізи для ноутбуків та одягу

Acer розширює свій асортимент аксесуарів, представляючи нові валізи на коліщатках в Україні. Ці моделі мають стильний дизайн, функціональність і надійність. Вони призначені для транспортування речей, але мають спеціальні відсіки для ноутбуків.

Особливості новинок:

Дизайн – переднє відкривання забезпечує легкий доступ до речей. Розподіл простору – концепція 1:9 дозволяє окремо зберігати ноутбук та речі. Подвійні коліщатка – обертаються на 360 градусів, забезпечуючи плавність ковзання. Кодові замки TSA – відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Моделі:

Acer Barcelona 20” – виготовлена ​​із екологічного пластику, має об’єм 40 л (розширюється до 45 л). Доступно у п’яти кольорах.

– виготовлена ​​із екологічного пластику, має об’єм 40 л (розширюється до 45 л). Доступно у п’яти кольорах. Predator Streetstyle 20″ – підходить для ручної поклажі, виконана з полікарбонату з алюмінієвою рамою.

– підходить для ручної поклажі, виконана з полікарбонату з алюмінієвою рамою. Predator Streetstyle 25″ – об’ємом 65 л, з кількома секціями для зберігання.

– об’ємом 65 л, з кількома секціями для зберігання. Predator Robust 22” – має міцний корпус з алюмінієвою рамою та вбудовану вішалку для одягу.

Ціни валіз для ПК від Acer:

Acer Barcelona 20” (GP.LUG11.009) – від 8 999 грн.

Acer Predator Streetstyle 20″ (GP.BAG11.003) – від 11 999 грн.

Acer Predator Streetstyle 25″ (GP.BAG11.004) – від 14 899 грн.

Acer Predator Robust 22” (GP.BAG11.009) – від 15 999 грн.