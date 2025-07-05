Acer Swift Edge 14 AI с процессорами Intel Lunar Lake начал продаваться в Украине05.07.25
Линейка ноутбуков Acer в Украине пополнилась новым ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T). Новинка построена на платформе Intel Lunar Lake и отличается компактным корпусом из магниево-алюминиевого сплава, весом менее 1 кг и расширенной поддержкой ИИ-функций Copilot+.
Acer Swift Edge 14 AI доступна в двух конфигурациях:
- с процессором Intel Core Ultra 7 256V и 16 ГБ оперативной памяти;
- с Intel Core Ultra 9 288V и 32 ГБ ОЗУ.
Обе версии используют память формата MoP (Memory on Package) — чипы LPDDR5X встроены прямо в текстолит рядом с процессором. Для хранения данных установлен NVMe SSD на 1 ТБ (PCIe 4.0 x4).
Особое внимание уделено дисплею: здесь установлен 14-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 2880×1880 пикселей, частотой 120 Гц, 100% охватом DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 600.
Также заявлены антибликовое покрытие Corning Gorilla Glass Matte Pro, сканер отпечатков пальцев, модуль Wi-Fi 7 и два порта Thunderbolt 4. Аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч обеспечивает до 21 часа автономной работы.
В Украине модель с Core Ultra 7 стоит от 76 699 грн, а версия с Core Ultra 9 — от 87 999 грн.
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Acer Swift Edge 14 AI с процессорами Intel Lunar Lake начал продаваться в Украине Acer Intel ноутбук события в Украине
Линейка ноутбуков Acer в Украине пополнилась новым ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) на платформе Intel Lunar Lake
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