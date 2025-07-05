Acer Swift Edge 14 AI с процессорами Intel Lunar Lake начал продаваться в Украине

Линейка ноутбуков Acer в Украине пополнилась новым ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T). Новинка построена на платформе Intel Lunar Lake и отличается компактным корпусом из магниево-алюминиевого сплава, весом менее 1 кг и расширенной поддержкой ИИ-функций Copilot+.

Acer Swift Edge 14 AI доступна в двух конфигурациях:

с процессором Intel Core Ultra 7 256V и 16 ГБ оперативной памяти;

с Intel Core Ultra 9 288V и 32 ГБ ОЗУ.

Обе версии используют память формата MoP (Memory on Package) — чипы LPDDR5X встроены прямо в текстолит рядом с процессором. Для хранения данных установлен NVMe SSD на 1 ТБ (PCIe 4.0 x4).

Особое внимание уделено дисплею: здесь установлен 14-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 2880×1880 пикселей, частотой 120 Гц, 100% охватом DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 600.

Также заявлены антибликовое покрытие Corning Gorilla Glass Matte Pro, сканер отпечатков пальцев, модуль Wi-Fi 7 и два порта Thunderbolt 4. Аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч обеспечивает до 21 часа автономной работы.

В Украине модель с Core Ultra 7 стоит от 76 699 грн, а версия с Core Ultra 9 — от 87 999 грн.