Acer Swift Edge 14 AI із процесорами Intel Lunar Lake почав продаватися в Україні05.07.25
Лінійка ноутбуків Acer поповнилася новим ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T). Новинка побудована на платформі Intel Lunar Lake і відрізняється компактним корпусом із магнієво-алюмінієвого сплаву, вагою менше 1 кг та розширеною підтримкою ІІ-функцій Copilot+.
Acer Swift Edge 14 AI доступна у двох конфігураціях:
- з процесором Intel Core Ultra 7 256V та 16 ГБ оперативної пам’яті;
- з Intel Core Ultra 9 288V та 32 ГБ ОЗУ.
Обидві версії використовують пам’ять формату MoP (Memory on Package) – чіпи LPDDR5X вбудовані прямо в текстоліт поруч із процесором. Для зберігання даних встановлено NVMe SSD на 1 ТБ (PCIe 4.0 x4).
Особливу увагу приділено дисплею: тут встановлений 14-дюймовий сенсорний OLED-екран з роздільною здатністю 2880х1880 пікселів, частотою 120 Гц, 100% охопленням DCI-P3 і сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 600.
Також заявлені покриття антивідблиску Corning Gorilla Glass Matte Pro, сканер відбитків пальців, модуль Wi-Fi 7 і два порти Thunderbolt 4. Акумулятор ємністю 65 Вт·ч забезпечує до 21 години автономної роботи.
В Україні модель з Core Ultra 7 коштує від 76699 грн, а версія з Core Ultra 9 – від 87999 грн.
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Acer Swift Edge 14 AI із процесорами Intel Lunar Lake почав продаватися в Україні Acer Intel ноутбук події в Україні
Лінійка ноутбуків Acer в Україні поповнилася новим ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) на платформі Intel Lunar Lake
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