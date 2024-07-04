Acer Nitro 16, 17 и Nitro V 16 начали продаваться в Украине, цены от 39 999 грн04.07.24
Киевский офис Acer сообщил о поступлении на украинский рынок обновленной линейки игровых ноутбуков Nitro. В новые модели входят Nitro 16/17 и Nitro V 16, оснащенные процессорами AMD Ryzen 8040 (Hawk Point) с архитектурой Zen 4.
В топовых конфигурациях используется 8-ядерный чип Ryzen 9 8945HS с частотой до 5,2 ГГц. Среди особенностей новинок Acer выделяет обновленный дизайн, использование видеоадаптеров GeForce RTX 40-й серии (до RTX 4070 Laptop), усовершенствованную систему охлаждения с двойными вентиляторами и термоинтерфейсом на основе жидкого металла, а также дисплеи с тонкими рамками и частотой обновления до 165 Гц.
Ноутбуки оснащены до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и поддерживают установку двух NVMe SSD с интерфейсом PCI Express 4.0, которые можно объединить в массив RAID 0.
В Украине доступны следующие варианты новых Acer Nitro 16/17 и Nitro V 16:
- Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRWEU.002) — от 39 999 грн;
- Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.006) — от 43 999 грн;
- Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.005) — от 51 399 грн;
- Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.004) — от 72 399 грн;
- Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.001) — от 80 999 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSEEU.002) — от 58 089 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSDEU.005) —от 80 999 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.003) — от 76 819 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.001) — от 82 400 грн.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Acer Nitro 16, 17 и Nitro V 16 начали продаваться в Украине, цены от 39 999 грнAcer ноутбук события в Украине
В топовых конфигурациях игровых ноутбуков Acer Nitro используется 8-ядерный чип Ryzen 9 8945HS с частотой до 5,2 ГГц.
Sega: Продолжение игры Crazy Taxi получит мультиплеерSega игры такси
В Sega подтвердили, что приняли решение отойти от концепции одиночной игры и перенести Crazy Taxi в формат MMO в открытом мире.