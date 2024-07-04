Acer Nitro 16, 17 и Nitro V 16 начали продаваться в Украине, цены от 39 999 грн

Киевский офис Acer сообщил о поступлении на украинский рынок обновленной линейки игровых ноутбуков Nitro. В новые модели входят Nitro 16/17 и Nitro V 16, оснащенные процессорами AMD Ryzen 8040 (Hawk Point) с архитектурой Zen 4.

В топовых конфигурациях используется 8-ядерный чип Ryzen 9 8945HS с частотой до 5,2 ГГц. Среди особенностей новинок Acer выделяет обновленный дизайн, использование видеоадаптеров GeForce RTX 40-й серии (до RTX 4070 Laptop), усовершенствованную систему охлаждения с двойными вентиляторами и термоинтерфейсом на основе жидкого металла, а также дисплеи с тонкими рамками и частотой обновления до 165 Гц.

Ноутбуки оснащены до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и поддерживают установку двух NVMe SSD с интерфейсом PCI Express 4.0, которые можно объединить в массив RAID 0.

В Украине доступны следующие варианты новых Acer Nitro 16/17 и Nitro V 16:

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRWEU.002) — от 39 999 грн;

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.006) — от 43 999 грн;

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.005) — от 51 399 грн;

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.004) — от 72 399 грн;

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.001) — от 80 999 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSEEU.002) — от 58 089 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSDEU.005) —от 80 999 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.003) — от 76 819 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.001) — от 82 400 грн.