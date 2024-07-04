Acer Nitro 16, 17 та Nitro V 16 почали продаватися в Україні, ціни від 39 999 грн

Київський офіс Acer повідомив про надходження на український ринок оновленої лінійки ігрових ноутбуків Nitro. У нові моделі входять Nitro 16/17 та Nitro V 16, оснащені процесорами AMD Ryzen 8040 (Hawk Point) з архітектурою Zen 4.

У топових конфігураціях використовується 8-ядерний чіп Ryzen 9 8945HS із частотою до 5,2 ГГц. Серед особливостей новинок Acer виділяє оновлений дизайн, використання відеоадаптерів GeForce RTX 40-ї серії (до RTX 4070 Laptop), удосконалену систему охолодження з подвійними вентиляторами та термоінтерфейсом на основі рідкого металу, а також дисплеї з тонкими рамками та частотою оновлень до 1.

Ноутбуки оснащені до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та підтримують встановлення двох NVMe SSD з інтерфейсом PCI Express 4.0, які можна об’єднати у масив RAID 0.

В Україні доступні наступні варіанти нових Acer Nitro 16/17 та Nitro V 16:

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRWEU.002) – від 39 999 грн;

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.006) – від 43 999 грн;

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.005) – від 51 399 грн;

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.004) – від 72 399 грн;

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.001) – від 80 999 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSEEU.002) – від 58 089 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSDEU.005) – від 80 999 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.003) – від 76 819 грн;

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.001) – від 82 400 грн.