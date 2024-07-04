Acer Nitro 16, 17 та Nitro V 16 почали продаватися в Україні, ціни від 39 999 грн04.07.24
Київський офіс Acer повідомив про надходження на український ринок оновленої лінійки ігрових ноутбуків Nitro. У нові моделі входять Nitro 16/17 та Nitro V 16, оснащені процесорами AMD Ryzen 8040 (Hawk Point) з архітектурою Zen 4.
У топових конфігураціях використовується 8-ядерний чіп Ryzen 9 8945HS із частотою до 5,2 ГГц. Серед особливостей новинок Acer виділяє оновлений дизайн, використання відеоадаптерів GeForce RTX 40-ї серії (до RTX 4070 Laptop), удосконалену систему охолодження з подвійними вентиляторами та термоінтерфейсом на основі рідкого металу, а також дисплеї з тонкими рамками та частотою оновлень до 1.
Ноутбуки оснащені до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та підтримують встановлення двох NVMe SSD з інтерфейсом PCI Express 4.0, які можна об’єднати у масив RAID 0.
В Україні доступні наступні варіанти нових Acer Nitro 16/17 та Nitro V 16:
- Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRWEU.002) – від 39 999 грн;
- Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.006) – від 43 999 грн;
- Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.005) – від 51 399 грн;
- Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.004) – від 72 399 грн;
- Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.001) – від 80 999 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSEEU.002) – від 58 089 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSDEU.005) – від 80 999 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.003) – від 76 819 грн;
- Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.001) – від 82 400 грн.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Лінійка ігрових ноутбуків Acer Nitro поповнилася новими моделями середнього та високого середнього цінового сегменту. Розповімо про нову модель Acer Nitro 16 на процесорі AMD та відеокартою GeForce RTX докладніше.
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Acer Nitro 16, 17 та Nitro V 16 почали продаватися в Україні, ціни від 39 999 грнAcer ноутбук події в Україні
У топових конфігураціях ігрових ноутбуків Acer Nitro використовується 8-ядерний чіп Ryzen 9 8945HS із частотою до 5,2 ГГц.
Sega: Продовження гри Crazy Taxi отримає мультиплеєрSega ігри таксі
У Sega підтвердили, що вирішили відійти від концепції одиночної гри та перенести Crazy Taxi у формат MMO у відкритому світі.