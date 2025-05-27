Acer на Computex 2025: планшеты, роутеры и модемы

Acer расширила линейку мобильных решений, представив сразу несколько новинок — два планшета серии Iconia V и три устройства для подключения к сетям пятого поколения. В список вошли планшеты Iconia V12 и Iconia V11, а также маршрутизатор Connect X6E Plus 5G CPE, мобильный роутер Connect M4 5G Mobile Wi-Fi и компактный USB-модем Connect D5 Pro 5G.

Планшеты Acer на Computex 2025

Acer Iconia V12 и V11 разработаны как универсальные устройства для повседневного использования. Планшеты оснащены экранами с соотношением сторон 16:10, разрешением до 2K и частотой обновления 90 Гц. Тонкие рамки и сенсорные панели с технологией in-cell обеспечивают высокую отзывчивость при взаимодействии с интерфейсом.

Аппаратная платформа построена на базе процессора MediaTek Helio G99, с поддержкой до 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 15. Устройства позволяют комфортно работать с мультимедиа, выполнять повседневные задачи и запускать несколько приложений одновременно. Объём встроенного хранилища достигает 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ через microSD-карту. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает до 10 часов автономной работы. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и окрашен в тёмно-зелёный цвет. Iconia V12 весит 595 граммов при толщине 7,9 мм, а более лёгкая модель Iconia V11 — всего 500 граммов. В комплект входят магнитный чехол-подставка и стилус. Оба планшета получили два динамика, фронтальную камеру на 5 МП и основную на 8 МП с автофокусом. Подключение обеспечивают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а в Iconia V11 дополнительно реализована поддержка 4G LTE.

Роутеры и модемы Acer на Computex 2025

Стационарное устройство Acer Connect X6E Plus 5G CPE ориентировано на пользователей, которым требуется стабильное и быстрое интернет-соединение. Оно поддерживает eSIM, Nano SIM и vSIM, оснащено NFC-модулем для быстрой связи с Android-устройствами и может функционировать с двумя WAN-подключениями, обеспечивая балансировку нагрузки и приоритезацию трафика. Совместимость с Wi-Fi 6E и технология 4×4 MU-MIMO позволяют подключить до 128 устройств одновременно.

Для работы вне дома представлен мобильный роутер Acer Connect M4 5G. Он позволяет подключать до 16 устройств и работает до 28 часов от одного заряда. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP68. В устройстве предусмотрены функции безопасности, включая шифрование WPA3, поддержку VPN, брандмауэры и блокировку SIM-карты.

USB-модем Acer Connect D5 Pro 5G стал самым компактным решением среди новинок. Он обеспечивает скорость восходящего соединения до 3,2 Гбит/с, поддерживает технологии 4×4 MIMO и работает с системами Windows, ChromeOS, macOS и Linux. Устройство оснащено портом USB-C и поддерживает «горячую» замену SIM-карт, включая виртуальные варианты.

Новые устройства поступят в продажу на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки в течение ближайших месяцев. Планшет Iconia Tab V11 появится в августе по цене от 229 евро, модель Iconia Tab V12 — в июле по цене от 289 евро. Стационарный маршрутизатор X6E Plus будет доступен в сентябре от 249 евро. Мобильный роутер M4 5G выйдет в августе по цене от 199 евро, а USB-модем D5 Pro поступит в продажу в сентябре с той же стартовой стоимостью.