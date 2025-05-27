Acer на Computex 2025: планшети, роутери та модеми

Acer розширила лінійку мобільних рішень, представивши відразу кілька новинок – два планшети серії Iconia V і три пристрої для підключення до мереж п’ятого покоління. До списку увійшли планшети Iconia V12 та Iconia V11, а також маршрутизатор Connect X6E Plus 5G CPE, мобільний роутер Connect M4 5G Mobile Wi-Fi та компактний USB-модем Connect D5 Pro 5G.

Планшети Acer на Computex 2025

Acer Iconia V12 та V11 розроблені як універсальні пристрої для повсякденного використання. Планшети оснащені екранами із співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю до 2K та частотою оновлення 90 Гц. Тонкі рамки та сенсорні панелі з технологією in-cell забезпечують високу чуйність при взаємодії з інтерфейсом.

Апаратна платформа побудована на базі процесора MediaTek Helio G99, з підтримкою до 8 ГБ оперативної пам’яті та операційною системою Android 15. Пристрої дозволяють комфортно працювати з мультимедіа, виконувати повсякденні завдання та запускати кілька програм одночасно. Об’єм вбудованого сховища досягає 256 ГБ із можливістю розширення до 1 ТБ через microSD-карту. Місткість акумулятора становить 8000 мА·год, що забезпечує до 10 годин автономної роботи. Підзаряджання здійснюється через порт USB Type-C.

Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву та пофарбований у темно-зелений колір. Iconia V12 важить 595 грамів при товщині 7,9 мм, а легша модель Iconia V11 – лише 500 грамів. У комплект входять магнітний чохол-підставка та стілус. Обидва планшети отримали два динаміки, фронтальну камеру на 5 МП та основну на 8 МП з автофокусом. Підключення забезпечують Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а Iconia V11 додатково реалізована підтримка 4G LTE.

Роутери та модеми Acer на Computex 2025

Стаціонарний пристрій Acer Connect X6E Plus 5G CPE орієнтований на користувачів, яким потрібне стабільне та швидке інтернет-з’єднання. Воно підтримує eSIM, Nano SIM та vSIM, оснащено NFC-модулем для швидкого зв’язку з Android-пристроями та може функціонувати з двома WAN-підключеннями, забезпечуючи балансування навантаження та пріоритезацію трафіку. Сумісність з Wi-Fi 6E та технологія 4×4 MU-MIMO дозволяють підключити до 128 пристроїв одночасно.

Для роботи поза домом представлений мобільний роутер Acer Connect M4 5G. Він дозволяє підключати до 16 пристроїв та працює до 28 годин від одного заряду. Корпус захищений від пилу та вологи за стандартом IP68. У пристрої передбачені функції безпеки, включаючи шифрування WPA3, підтримку VPN, брандмауери та блокування SIM-картки.

USB-модем Acer Connect D5 Pro 5G став компактним рішенням серед новинок. Він забезпечує швидкість висхідного з’єднання до 3,2 Гбіт/с, підтримує технології 4×4 MIMO та працює з системами Windows, ChromeOS, macOS та Linux. Пристрій оснащений портом USB-C та підтримує «гарячу» заміну SIM-карток, включаючи віртуальні варіанти.

Нові пристрої надійдуть у продаж на ринках Європи, Близького Сходу та Африки протягом найближчих місяців. Планшет Iconia Tab V11 з’явиться у серпні за ціною від 229 євро, модель Iconia Tab V12 – у липні за ціною від 289 євро. Стаціонарний маршрутизатор X6E Plus буде доступний у вересні від 249 євро. Мобільний роутер M4 5G вийде в серпні за ціною від 199 євро, а USB-модем D5 Pro надійде у продаж у вересні з тією самою стартовою вартістю.