85-дюймовый телевизор Redmi Max 2025 с 4K, 120 Гц и HyperOS стоит от $67012.09.24
Xiaomi представила новый 85-дюймовый телевизор Redmi Max 2025, который оснащён впечатляющим набором характеристик для современных домашних развлечений. Телевизор оснащен 4K дисплеем с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение, особенно в игровых режимах. Технология MEMC компенсирует размытие движения, улучшая качество видео даже на частоте 60 Гц.
Калибровка цветов имеет точность ΔE≈2, что обеспечивает яркую и реалистичную картинку с поддержкой 1,07 миллиарда оттенков. Внутри устройства установлен четырёхъядерный процессор, поддерживаемый 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет устройству работать быстро и поддерживать многозадачность.
Телевизор также поддерживает Wi-Fi 6, предлагая стабильное и быстрое соединение с интернетом, а интегрированный умный помощник Xiao Ai на базе операционной системы HyperOS позволяет использовать голосовые команды для управления устройством.
Аудиосистема состоит из двух стереодинамиков мощностью 10 Вт с поддержкой DTS, что улучшает качество звука. Дизайн устройства с металлической рамой выглядит элегантно, а соотношение площади экрана к корпусу достигает 98%. Среди разъемов — два порта HDMI, два порта USB, Ethernet и Bluetooth 5.2.
Этот телевизор уже доступен для предварительных заказов в Китае по цене примерно $662.
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