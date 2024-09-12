85-дюймовий телевізор Redmi Max 2025 з 4K, 120 Гц та HyperOS коштує від $67012.09.24
Xiaomi представила новий 85-дюймовий телевізор Redmi Max 2025, який має вражаючий набір характеристик для сучасних домашніх розваг. ТБ оснащений 4K дисплеєм з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне зображення, особливо в ігрових режимах. Технологія MEMC компенсує розмиття руху, покращуючи якість відео навіть на частоті 60 Гц.
Калібрування кольорів має точність ΔE≈2, що забезпечує яскраву та реалістичну картинку з підтримкою 1,07 мільярда відтінків. Усередині пристрою встановлений чотириядерний процесор, що підтримується 3 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті, що дозволяє пристрою працювати швидко та підтримувати багатозадачність.
Телевізор також підтримує Wi-Fi 6, пропонуючи стабільне та швидке з’єднання з інтернетом, а інтегрований розумний помічник Xiao Ai на базі операційної системи HyperOS дозволяє використовувати голосові команди для керування пристроєм.
Аудіосистема складається з двох стереодинаміків потужністю 10 Вт із підтримкою DTS, що покращує якість звуку. Дизайн пристрою із металевою рамою виглядає елегантно, а співвідношення площі екрану до корпусу досягає 98%. Серед роз’ємів – два порти HDMI, два порти USB, Ethernet та Bluetooth 5.2.
Цей телевізор вже доступний для попередніх замовлень у Китаї за ціною приблизно $662.
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