70% пользователей перестали заходить на сайты из-за подсказок ИИ в выдаче Google

Современная журналистика сталкивается с новой реальностью — цифровая конкуренция и переход пользователей к ИИ-сервисам кардинально меняют способы потребления новостей. Поисковые системы уже не гарантируют прежний уровень трафика, поскольку все больше людей получают новости напрямую через искусственный интеллект.

Падение переходов с поисковиков

В мае 2024 года Google запустила функцию AI Overviews — вывод ответов на запросы прямо в поисковой выдаче, без необходимости переходить на сайты. Это существенно снизило количество кликов по ссылкам.

По данным Similarweb, доля поисковых запросов, не приводящих к переходам на новостные сайты, выросла с 56% в мае 2024 до почти 69% в мае 2025 года. В результате органический трафик на американские новостные ресурсы снизился с более 2,3 млрд до менее чем 1,7 млрд посещений.

Рост интереса к новостям в ChatGPT

Параллельно наблюдается резкий рост запросов новостей через ChatGPT — с января 2024 по май 2025 года количество таких запросов увеличилось на 212%. За тот же период переходы с ChatGPT на новостные сайты выросли с менее 1 млн до более 25 млн — в 25 раз.

Однако несмотря на впечатляющий рост, переходы с ИИ-платформ пока не компенсируют потери от снижения трафика с традиционного поиска.

Кто получает больше всего переходов с ChatGPT

Наибольшее количество переходов с ChatGPT получают Reuters, NY Post и Business Insider — 8,9%, 7,1% и 6,5% соответственно. The New York Times, которая ведёт судебные споры с OpenAI, показала скромный рост — 3,1%, но остается в топ-10.

Темы, вызывающие наибольший интерес у пользователей ChatGPT — финансы, экономика, спорт, политика и погода, что говорит о стремлении к более глубокому пониманию событий.

Реакция медиа и перспективы

В ответ на вызовы Google предложила издателям новый инструмент Offerwall для альтернативной монетизации — через микроплатежи или подписки, в дополнение или вместо рекламы. Некоторые медиа экспериментируют с пейволлами, но многие уже столкнулись с сокращениями или закрытием проектов.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в недавнем интервью признал, что ИИ приведёт к исчезновению ряда профессий и рабочих мест, что подчёркивает серьёзность происходящих изменений.