70% пользователей перестали заходить на сайты из-за подсказок ИИ в выдаче Google08.07.25
Современная журналистика сталкивается с новой реальностью — цифровая конкуренция и переход пользователей к ИИ-сервисам кардинально меняют способы потребления новостей. Поисковые системы уже не гарантируют прежний уровень трафика, поскольку все больше людей получают новости напрямую через искусственный интеллект.
Падение переходов с поисковиков
В мае 2024 года Google запустила функцию AI Overviews — вывод ответов на запросы прямо в поисковой выдаче, без необходимости переходить на сайты. Это существенно снизило количество кликов по ссылкам.
По данным Similarweb, доля поисковых запросов, не приводящих к переходам на новостные сайты, выросла с 56% в мае 2024 до почти 69% в мае 2025 года. В результате органический трафик на американские новостные ресурсы снизился с более 2,3 млрд до менее чем 1,7 млрд посещений.
Рост интереса к новостям в ChatGPT
Параллельно наблюдается резкий рост запросов новостей через ChatGPT — с января 2024 по май 2025 года количество таких запросов увеличилось на 212%. За тот же период переходы с ChatGPT на новостные сайты выросли с менее 1 млн до более 25 млн — в 25 раз.
Однако несмотря на впечатляющий рост, переходы с ИИ-платформ пока не компенсируют потери от снижения трафика с традиционного поиска.
Кто получает больше всего переходов с ChatGPT
Наибольшее количество переходов с ChatGPT получают Reuters, NY Post и Business Insider — 8,9%, 7,1% и 6,5% соответственно. The New York Times, которая ведёт судебные споры с OpenAI, показала скромный рост — 3,1%, но остается в топ-10.
Темы, вызывающие наибольший интерес у пользователей ChatGPT — финансы, экономика, спорт, политика и погода, что говорит о стремлении к более глубокому пониманию событий.
Реакция медиа и перспективы
В ответ на вызовы Google предложила издателям новый инструмент Offerwall для альтернативной монетизации — через микроплатежи или подписки, в дополнение или вместо рекламы. Некоторые медиа экспериментируют с пейволлами, но многие уже столкнулись с сокращениями или закрытием проектов.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в недавнем интервью признал, что ИИ приведёт к исчезновению ряда профессий и рабочих мест, что подчёркивает серьёзность происходящих изменений.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
70% пользователей перестали заходить на сайты из-за подсказок ИИ в выдаче Google Google искусственный интеллект поиск
В мае 2024 года Google запустила функцию AI Overviews — вывод ответов на запросы прямо в поисковой выдаче, без необходимости переходить на сайты
Смартфон Moto G100 Pro с OLED дисплеем и большой батарей стоит $195 Motorola смартфон
Moto G100 Pro оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц
Смартфон Moto G100 Pro с OLED дисплеем и большой батарей стоит $195
Bentley сменила дизайн эмблемы в пятый раз за всю историю
Bluetooth-колонка Marshall Middleton II имеет автономность 30 часов
NVIDIA обошла Apple и Microsoft по капитализации
DJI FlyCart 100 — грузовой дрон с грузоподъемностью 80 кг за $12 500
Nothing Headphone (1) — первые полноразмерные наушники компании
Игра Warcraft Rumble больше не будет обновляться Blizzard
Google открыла доступ к ИИ-видеогенератору Veo 3 в Украине
Смартфон Oppo Find X8 Ultra стал новым чемпионом DxOMark
Состоялся первый футбольный матч между роботами