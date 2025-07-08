70% користувачів перестали заходити на сайти через підказки ШІ у видачі Google08.07.25
Сучасна журналістика стикається з новою реальністю — цифрова конкуренція та перехід користувачів до ШІ-сервісів кардинально змінюють способи споживання новин. Пошукові системи вже не гарантують колишній рівень трафіку, оскільки все більше людей одержують новини безпосередньо через штучний інтелект.
Падіння переходів з пошукових систем
У травні 2024 року Google запустила функцію AI Overviews – виведення відповідей на запити прямо в пошуковій видачі, без необхідності переходити на сайти. Це значно знизило кількість кліків за посиланнями.
За даними Similarweb, частка пошукових запитів, що не призводять до переходів на сайти новин, зросла з 56% у травні 2024 до майже 69% у травні 2025 року. В результаті органічний трафік на американські новинні ресурси знизився з понад 2,3 млрд до менш ніж 1,7 млрд відвідувань.
Зростання інтересу до новин у ChatGPT
Паралельно спостерігається різке зростання запитів новин через ChatGPT – з січня 2024 по травень 2025 кількість таких запитів збільшилася на 212%. За той же період переходи з ChatGPT на новинні сайти зросли з менше ніж 1 млн до понад 25 млн — у 25 разів.
Однак, незважаючи на вражаюче зростання, переходи з ІІ-платформ поки не компенсують втрати від зниження трафіку з традиційного пошуку.
Хто отримує найбільше переходів з ChatGPT
Найбільшу кількість переходів із ChatGPT отримують Reuters, NY Post та Business Insider — 8,9%, 7,1% та 6,5% відповідно. The New York Times, яка веде судові суперечки з OpenAI, показала скромне зростання – 3,1%, але залишається у топ-10.
Теми, що викликають найбільший інтерес у користувачів ChatGPT — фінанси, економіка, спорт, політика та погода, що говорить про прагнення глибшого розуміння подій.
Реакція медіа та перспективи
У відповідь на дзвінки Google запропонувала видавцям новий інструмент Offerwall для альтернативної монетизації — через мікроплатежі чи підписки, на додаток чи замість реклами. Деякі медіа експериментують з пейволами, але багато хто вже зіткнувся зі скороченнями або закриттям проектів.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у недавньому інтерв’ю визнав, що ШІ призведе до зникнення низки професій і робочих місць, що підкреслює серйозність змін, що відбуваються.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. Він зручний як при домашньому використанні, так і в подорожах. Розкажемо докладніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
70% користувачів перестали заходити на сайти через підказки ШІ у видачі Google Google пошук штучний інтелект
У травні 2024 року Google запустила функцію AI Overviews – виведення відповідей на запити прямо в пошуковій видачі, без необхідності переходити на сайти
Смартфон Moto G100 Pro з OLED дисплеєм та великий батарей коштує $195 Motorola смартфон
Moto G100 Pro оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц
Bentley змінила дизайн емблеми вп’яте за всю історію
Bluetooth-колонка Marshall Middleton II має автономність 30 годин
NVIDIA обійшла Apple і Microsoft з капіталізації
DJI FlyCart 100 – дрон з вантажопідйомністю 80 кг за $12 500
Nothing Headphone (1) – перші повнорозмірні навушники компанії
Гра Warcraft Rumble більше не оновлюватиметься Blizzard
Google відкрила доступ до ШІ-відеогенератора Veo 3 в Україні
Смартфон Oppo Find X8 Ultra став новим чемпіоном DxOMark
Відбувся перший футбольний матч між роботами