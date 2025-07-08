70% користувачів перестали заходити на сайти через підказки ШІ у видачі Google

Сучасна журналістика стикається з новою реальністю — цифрова конкуренція та перехід користувачів до ШІ-сервісів кардинально змінюють способи споживання новин. Пошукові системи вже не гарантують колишній рівень трафіку, оскільки все більше людей одержують новини безпосередньо через штучний інтелект.

Падіння переходів з пошукових систем

У травні 2024 року Google запустила функцію AI Overviews – виведення відповідей на запити прямо в пошуковій видачі, без необхідності переходити на сайти. Це значно знизило кількість кліків за посиланнями.

За даними Similarweb, частка пошукових запитів, що не призводять до переходів на сайти новин, зросла з 56% у травні 2024 до майже 69% у травні 2025 року. В результаті органічний трафік на американські новинні ресурси знизився з понад 2,3 млрд до менш ніж 1,7 млрд відвідувань.

Зростання інтересу до новин у ChatGPT

Паралельно спостерігається різке зростання запитів новин через ChatGPT – з січня 2024 по травень 2025 кількість таких запитів збільшилася на 212%. За той же період переходи з ChatGPT на новинні сайти зросли з менше ніж 1 млн до понад 25 млн — у 25 разів.

Однак, незважаючи на вражаюче зростання, переходи з ІІ-платформ поки не компенсують втрати від зниження трафіку з традиційного пошуку.

Хто отримує найбільше переходів з ChatGPT

Найбільшу кількість переходів із ChatGPT отримують Reuters, NY Post та Business Insider — 8,9%, 7,1% та 6,5% відповідно. The New York Times, яка веде судові суперечки з OpenAI, показала скромне зростання – 3,1%, але залишається у топ-10.

Теми, що викликають найбільший інтерес у користувачів ChatGPT — фінанси, економіка, спорт, політика та погода, що говорить про прагнення глибшого розуміння подій.

Реакція медіа та перспективи

У відповідь на дзвінки Google запропонувала видавцям новий інструмент Offerwall для альтернативної монетизації — через мікроплатежі чи підписки, на додаток чи замість реклами. Деякі медіа експериментують з пейволами, але багато хто вже зіткнувся зі скороченнями або закриттям проектів.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у недавньому інтерв’ю визнав, що ШІ призведе до зникнення низки професій і робочих місць, що підкреслює серйозність змін, що відбуваються.