5G запустят в трех городах Украины06.11.24
Правительство Украины внесло изменения в постановление об использовании радиочастот, что открывает путь к внедрению 5G. Согласно заявлению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, пилотный проект будет запущен в трех городах для проверки совместимости 5G с военным оборудованием.
Испытания пройдут в два этапа в течение двух лет, в ходе которых Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКЭК) и Украинский государственный центр радиочастот будут проверять, как 5G влияет на работу военных сетей. Пилотный запуск станет важным шагом на пути к полноценному развертыванию 5G до 2030 года.
Преимущества 5G включают передачу данных в 10 раз быстрее, чем 4G, что откроет возможности для высокоскоростной обработки больших объемов информации. Также новая технология увеличит гибкость операторов, так как позволяет использовать частоты 2100 МГц для всех предыдущих поколений связи и освобождает диапазон 694-862 МГц для мобильных нужд.
Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA) объявило о полном отключении 3G-сети на всей территории страны. Провайдер TPG Telecom (также известный как Vodafone) уже завершил отключение своей сети, а два других оператора планируют сделать это в 2024 году: Telstra планирует отключить свою сеть 31 августа, а Optus — в ближайшие дни.
ACMA напомнило пользователям 3G-устройств о том, что их телефоны больше не смогут отправлять сообщения и совершать звонки, включая звонки на экстренный номер 000. Также могут возникнуть проблемы с работой старых 4G-устройств, которые использовали 3G-сеть для голосовых звонков. ACMA рекомендует обратиться к своему оператору для решения этих проблем.
Кроме мобильных телефонов, перестанут работать планшеты, смарт-часы, банковские терминалы, медицинские сигнализации и другие персональные устройства, использующие 3G. Австралийская ассоциация мобильных телекоммуникаций (AMTA) призывает пользователей принять меры заранее и перейти на более современные решения, чтобы избежать перебоев в обслуживании. Кроме того, в Австралии существует официальная программа по бесплатной утилизации старых гаджетов. После отключения 3G старые устройства придется утилизировать.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Мышка Logitech M196 предназначена для работы, доступная по цене, удобна при своих размерах, беспроводная, и работает целый год от батарейки. Что еще нужно?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
5G запустят в трех городах Украины5G события в Украине телеком
Преимущества 5G включают передачу данных в 10 раз быстрее, чем 4G, что откроет возможности для высокоскоростной обработки больших объемов информации
Известно какие смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO первыми получат HyperOS 2Xiaomi обновление смартфон
Xiaomi планирует выпустить новую версию прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке в первом квартале 2025 года, тогда как в Китае обновление начнется уже с ноября 2024 года.