5G запустят в трех городах Украины

Правительство Украины внесло изменения в постановление об использовании радиочастот, что открывает путь к внедрению 5G. Согласно заявлению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, пилотный проект будет запущен в трех городах для проверки совместимости 5G с военным оборудованием.

Испытания пройдут в два этапа в течение двух лет, в ходе которых Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКЭК) и Украинский государственный центр радиочастот будут проверять, как 5G влияет на работу военных сетей. Пилотный запуск станет важным шагом на пути к полноценному развертыванию 5G до 2030 года.

Преимущества 5G включают передачу данных в 10 раз быстрее, чем 4G, что откроет возможности для высокоскоростной обработки больших объемов информации. Также новая технология увеличит гибкость операторов, так как позволяет использовать частоты 2100 МГц для всех предыдущих поколений связи и освобождает диапазон 694-862 МГц для мобильных нужд.

Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA) объявило о полном отключении 3G-сети на всей территории страны. Провайдер TPG Telecom (также известный как Vodafone) уже завершил отключение своей сети, а два других оператора планируют сделать это в 2024 году: Telstra планирует отключить свою сеть 31 августа, а Optus — в ближайшие дни.

ACMA напомнило пользователям 3G-устройств о том, что их телефоны больше не смогут отправлять сообщения и совершать звонки, включая звонки на экстренный номер 000. Также могут возникнуть проблемы с работой старых 4G-устройств, которые использовали 3G-сеть для голосовых звонков. ACMA рекомендует обратиться к своему оператору для решения этих проблем.

Кроме мобильных телефонов, перестанут работать планшеты, смарт-часы, банковские терминалы, медицинские сигнализации и другие персональные устройства, использующие 3G. Австралийская ассоциация мобильных телекоммуникаций (AMTA) призывает пользователей принять меры заранее и перейти на более современные решения, чтобы избежать перебоев в обслуживании. Кроме того, в Австралии существует официальная программа по бесплатной утилизации старых гаджетов. После отключения 3G старые устройства придется утилизировать.