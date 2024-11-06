5G запустять у трьох містах України

Уряд України вніс зміни до ухвали про використання радіочастот, що відкриває шлях до впровадження 5G. Згідно із заявою міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, пілотний проект буде запущено у трьох містах для перевірки сумісності 5G із військовим обладнанням.

Випробування пройдуть у два етапи протягом двох років, під час яких Національна комісія з питань регулювання зв’язку (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірятимуть, як 5G впливає на роботу військових мереж. Пілотний запуск стане важливим кроком на шляху до повноцінного розгортання 5G до 2030 року.

Переваги 5G включають передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриє можливості високошвидкісної обробки великих обсягів інформації. Також нова технологія збільшить гнучкість операторів, оскільки дозволяє використовувати частоти 2100 МГц для всіх попередніх поколінь зв’язку та звільняє діапазон 694-862 МГц для мобільних потреб.



Австралійське управління з комунікацій та ЗМІ (ACMA) оголосило про повне відключення 3G-мережі на всій території країни. Провайдер TPG Telecom (також відомий як Vodafone) вже завершив відключення своєї мережі, а два інших оператори планують зробити це у 2024 році: Telstra планує відключити свою мережу 31 серпня, а Optus – найближчими днями.

ACMA нагадала користувачам 3G-пристроїв про те, що їхні телефони більше не зможуть надсилати повідомлення та здійснювати дзвінки, включаючи дзвінки на екстрений номер 000. Також можуть виникнути проблеми з роботою старих 4G-пристроїв, які використовували мережу 3G для голосових дзвінків. ACMA рекомендує звернутися до свого оператора для вирішення цих проблем.

Крім мобільних телефонів, перестануть працювати планшети, смарт-годинники, банківські термінали, медичні сигналізації та інші персональні пристрої, які використовують 3G. Австралійська асоціація мобільних телекомунікацій (AMTA) закликає користувачів вжити заходів заздалегідь та перейти на більш сучасні рішення, щоб уникнути перебоїв в обслуговуванні. Крім того, в Австралії існує офіційна програма безкоштовної утилізації старих гаджетів. Після відключення 3G старі пристрої доведеться утилізувати.