2K-монитор AOC Q27B3CF2 с IPS-экраном на 100 Гц стоит 200 евро28.05.24
Компания AOC анонсировала новый бюджетный монитор в Европе под названием AOC Q27B3CF2. Основные характеристики новинки включают 27-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и частоту обновления 100 Гц. Монитор поддерживает отображение 16.7 миллионов цветов, что обеспечивает качественное и насыщенное изображение.
Для подключения к различным устройствам AOC Q27B3CF2 оснащен следующими портами:
- HDMI
- DisplayPort
- USB-C с поддержкой режима DP Alt Mode и выходной мощностью 65 Вт, что позволяет подключать ноутбуки одним кабелем для вывода видео и зарядки.
Кроме того, монитор имеет встроенные динамики мощностью 2 Вт каждый, что обеспечивает базовое звуковое сопровождение без необходимости подключения внешних колонок.
Продажи AOC Q27B3CF2 начнутся в ближайшие дни, и его стоимость составит 200 евро.
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2K-монитор AOC Q27B3CF2 с IPS-экраном на 100 Гц стоит 200 евроAOC монитор
Основные характеристики монитора AOC Q27B3CF2 включают 27-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и частоту обновления 100 Гц. Монитор поддерживает отображение 16.7 миллионов цветов
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