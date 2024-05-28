2K-монитор AOC Q27B3CF2 с IPS-экраном на 100 Гц стоит 200 евро

Компания AOC анонсировала новый бюджетный монитор в Европе под названием AOC Q27B3CF2. Основные характеристики новинки включают 27-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и частоту обновления 100 Гц. Монитор поддерживает отображение 16.7 миллионов цветов, что обеспечивает качественное и насыщенное изображение.

Для подключения к различным устройствам AOC Q27B3CF2 оснащен следующими портами:

HDMI

DisplayPort

USB-C с поддержкой режима DP Alt Mode и выходной мощностью 65 Вт, что позволяет подключать ноутбуки одним кабелем для вывода видео и зарядки.

Кроме того, монитор имеет встроенные динамики мощностью 2 Вт каждый, что обеспечивает базовое звуковое сопровождение без необходимости подключения внешних колонок.

Продажи AOC Q27B3CF2 начнутся в ближайшие дни, и его стоимость составит 200 евро.