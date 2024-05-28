2K-монітор AOC Q27B3CF2 з IPS-екраном на 100 Гц коштує 200 євро28.05.24
Компанія AOC анонсувала новий бюджетний монітор у Європі під назвою AOC Q27B3CF2. Основні характеристики новинки включають 27-дюймовий дисплей з IPS-матрицею, роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та частоту оновлення 100 Гц. Монітор підтримує відображення 16.7 мільйонів кольорів, що забезпечує якісне та насичене зображення.
Для підключення до різних пристроїв AOC Q27B3CF2 оснащений такими портами:
- HDMI
- DisplayPort
- USB-C з підтримкою режиму DP Alt Mode та вихідною потужністю 65 Вт, що дозволяє підключати ноутбуки одним кабелем для виведення відео та заряджання.
Крім того, монітор має вбудовані динаміки потужністю 2 Вт кожен, що забезпечує базовий звуковий супровід без необхідності підключення зовнішніх колонок.
Продаж AOC Q27B3CF2 розпочнеться найближчими днями, і його вартість складе 200 євро.
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2K-монітор AOC Q27B3CF2 з IPS-екраном на 100 Гц коштує 200 євроAOC монiтор
Основні характеристики монітора AOC Q27B3CF2 включають 27-дюймовий дисплей з IPS-матрицею, роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та частоту оновлення 100 Гц. Монітор підтримує відображення 16.7 мільйонів кольорів
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