2K-монітор AOC Q27B3CF2 з IPS-екраном на 100 Гц коштує 200 євро

Компанія AOC анонсувала новий бюджетний монітор у Європі під назвою AOC Q27B3CF2. Основні характеристики новинки включають 27-дюймовий дисплей з IPS-матрицею, роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та частоту оновлення 100 Гц. Монітор підтримує відображення 16.7 мільйонів кольорів, що забезпечує якісне та насичене зображення.

Для підключення до різних пристроїв AOC Q27B3CF2 оснащений такими портами:

HDMI

DisplayPort

USB-C з підтримкою режиму DP Alt Mode та вихідною потужністю 65 Вт, що дозволяє підключати ноутбуки одним кабелем для виведення відео та заряджання.

Крім того, монітор має вбудовані динаміки потужністю 2 Вт кожен, що забезпечує базовий звуковий супровід без необхідності підключення зовнішніх колонок.

Продаж AOC Q27B3CF2 розпочнеться найближчими днями, і його вартість складе 200 євро.