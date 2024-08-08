27-дюймовый монитор LG 27UP550N с экраном 4K и матрицей IPS поддерживает HDR10 и AMD FreeSync08.08.24
LG анонсировала новый 27-дюймовый монитор 4K IPS, модель 27UP550N. Монитор оснащен панелью IPS с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость дисплея достигает 300 нит, а статический коэффициент контрастности составляет 1000:1. 27UP550N поддерживает 8-битную глубину цвета и охватывает 98% цветовой гаммы sRGB. Технология AMD FreeSync помогает уменьшить разрывы экрана во время игр, обеспечивая более плавный игровой процесс.
Конструкция монитора позволяет регулировать наклон, поворот и высоту экрана, что делает его удобным для использования в различных рабочих условиях. Варианты подключения включают два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и порт USB-C с мощностью 90 Вт, что позволяет заряжать устройства и передавать данные с одного кабеля.
Монитор поддерживает HDR10, улучшая контрастность и яркость изображения для более насыщенных и реалистичных цветов. Дополнительные функции включают Dynamic Action Sync для уменьшения задержки ввода и Black Stabilizer для улучшения видимости в темных сценах. Для удобного управления параметрами экрана предусмотрено программное обеспечение OnScreen Control. Цена новинки составит $251.
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