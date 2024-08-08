27-дюймовий монітор LG 27UP550N з екраном 4K та матрицею IPS підтримує HDR10 та AMD FreeSync08.08.24
LG анонсувала новий 27-дюймовий монітор IPS 4K, модель 27UP550N. Монітор оснащений панеллю IPS з роздільною здатністю 3840 × 2160 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Яскравість дисплея досягає 300 нит, а статичний коефіцієнт контрастності становить 1000:1. 27UP550N підтримує 8-бітну глибину кольору та охоплює 98% кольорової гами sRGB. Технологія AMD FreeSync допомагає зменшити розриви екрана під час ігор, забезпечуючи плавніший ігровий процес.
Конструкція монітора дозволяє регулювати нахил, поворот та висоту екрана, що робить його зручним для використання у різних робочих умовах. Варіанти підключення включають два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 та порт USB-C з потужністю 90 Вт, що дозволяє заряджати пристрої та передавати дані з одного кабелю.
Монітор підтримує HDR10, покращує контрастність та яскравість зображення для більш насичених та реалістичних кольорів. Додаткові функції включають Dynamic Action Sync для зменшення затримки введення та Black Stabilizer для покращення видимості у темних сценах. Для зручного керування параметрами екрана передбачено програмне забезпечення OnScreen Control. Ціна новинки становитиме $251.
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