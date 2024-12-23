27-дюймовый 4К-монитор BenQ EW2790U оснащен встроенными динамиками и датчиком яркости23.12.24
Тайваньская компания BenQ представила новый монитор EW2790U на европейском рынке. Устройство оснащено 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K UHD и поддерживает 95% цветового пространства P3 для точной цветопередачи. Монитор использует искусственный интеллект для автоматической регулировки контрастности изображения в зависимости от контента.
Встроенные 5-ваттные динамики обеспечивают хорошее качество звука. Устройство оснащено тремя портами HDMI, двумя USB-C и тремя USB-A для подключения периферийных устройств, а также комплектуется эргономичной подставкой. Производитель не уточнил частоту обновления, но предполагается, что она составляет до 75 Гц. Информация о цене и дате старта продаж пока отсутствует.
А вот монитор BenQ PD3225U, как заявляет производитель, специально разработан для пользователей Mac. Монитор оснащён 32-дюймовой панелью IPS Black с разрешением 4K (3840×2160p) и соотношением сторон 16:9. Устройство также обладает антибликовым покрытием и коэффициентом контрастности 2000:1.
Частота обновления экрана стандартная — 60 Гц, а поддержка HDR включает в себя стандарты HDR10 и Display HDR 400. Монитор оборудован портом USB-C с выходной мощностью 85 Вт, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Также в устройстве имеются встроенные динамики. Монитор BenQ PD3225U доступен для приобретения на платформе Amazon по цене $1,099.99.
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