27-дюймовий 4К-монітор BenQ EW2790U оснащений вбудованими динаміками та датчиком яскравості

Тайванська компанія BenQ представила новий монітор EW2790U на європейському ринку. Пристрій оснащений 27-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K UHD і підтримує 95% колірного простору P3 для точної передачі кольорів. Монітор використовує штучний інтелект для автоматичного регулювання контрастності зображення в залежності від контенту.

Вбудовані 5-ватні динаміки забезпечують гарну якість звуку. Пристрій оснащений трьома портами HDMI, двома USB-C та трьома USB-A для підключення периферійних пристроїв, а також комплектується ергономічною підставкою. Виробник не уточнив частоту поновлення, але передбачається, що вона становить до 75 Гц. Інформація про ціну та дату старту продажів поки що відсутня.



Монітор BenQ PD3225U, як заявляє виробник, спеціально розроблений для користувачів Mac. Пристрій також має покриття антивідблиску і коефіцієнтом контрастності 2000:1.

Частота оновлення екрана стандартна – 60 Гц, а підтримка HDR включає стандарти HDR10 і Display HDR 400. Монітор обладнаний портом USB-C з вихідною потужністю 85 Вт, DisplayPort 1.4 і HDMI 2.0. Також у пристрої є вбудовані динаміки. Монітор BenQ PD3225U доступний для придбання на платформі Amazon за ціною $1,099.99.