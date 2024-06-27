15 миллионов пилотов в Microsoft Flight Simulator за 4 года совершили 1 миллиард полетов

За четыре года с момента выхода Microsoft Flight Simulator привлекла внимание 15 миллионов игроков, которые вместе совершили более 1 миллиарда полетов.

Игра вышла в 2020 году и быстро завоевала популярность благодаря возможности виртуально исследовать цифровую копию мира, включая возможность найти даже свой собственный дом. Microsoft Flight Simulator получила высокие оценки от критиков — 91 балл на Metacritic.

Разработкой игры занималась студия Asobo Studio, известная также по игре A Plague Tale. Игра доступна как на консолях Xbox Series, так и на ПК.