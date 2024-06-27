15 мільйонів пілотів у Microsoft Flight Simulator за 4 роки здійснили 1 мільярд польотів

За чотири роки з моменту виходу Microsoft Flight Simulator привернула увагу 15 мільйонів гравців, які разом здійснили понад 1 мільярд польотів.

Гра вийшла в 2020 році і швидко здобула популярність завдяки можливості віртуально досліджувати цифрову копію світу, включаючи можливість знайти навіть власний будинок. Microsoft Flight Simulator отримала високі оцінки від критиків – 91 бал на Metacritic.

Розробкою гри займалася студія Asobo Studio, відома також за грою A Plague Tale. Гра доступна як на консолях Xbox Series, так і на ПК.