15 мільйонів пілотів у Microsoft Flight Simulator за 4 роки здійснили 1 мільярд польотів27.06.24
За чотири роки з моменту виходу Microsoft Flight Simulator привернула увагу 15 мільйонів гравців, які разом здійснили понад 1 мільярд польотів.
Гра вийшла в 2020 році і швидко здобула популярність завдяки можливості віртуально досліджувати цифрову копію світу, включаючи можливість знайти навіть власний будинок. Microsoft Flight Simulator отримала високі оцінки від критиків – 91 бал на Metacritic.
Розробкою гри займалася студія Asobo Studio, відома також за грою A Plague Tale. Гра доступна як на консолях Xbox Series, так і на ПК.
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