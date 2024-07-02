12,1-дюймовый планшет OnePlus Pad Pro имеет экран 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку зарядки 67 Вт02.07.24
Компания OnePlus анонсировала улучшенную версию своего планшета под названием OnePlus Pad Pro. Основное отличие от базовой модели заключается в использовании процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вместо MediaTek Dimensity 9000. Планшет доступен с 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ.
OnePlus Pad Pro оснащен увеличенным до 12.1 дюйма IPS-дисплеем с разрешением 2120×3000 пикселей, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7:5. Устройство поддерживает новый стилус OnePlus Smart Stylus Pro.
В планшете установлены четыре динамика, аккумулятор емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и две камеры (основная и фронтальная).
OnePlus Pad Pro доступен в цветах Space Gray и Khaki Green и уже продается в Китае по цене от $399 до $522 в зависимости от конфигурации памяти.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Ноутбук MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition оснастили AMD Ryzen 9 7945HX3D и RTX 4090 с уровнем TGP 175 ВтAMD MSI NVIDIA ноутбук
За графику в MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition отвечает дискретный видеоадаптер GeForce RTX 4090 Laptop с уровнем TGP 175 Вт. Ноутбук также оснащен 96 ГБ оперативной памяти DDR5
12,1-дюймовый планшет OnePlus Pad Pro имеет экран 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку зарядки 67 ВтOnePlus Qualcomm планшет
OnePlus Pad Pro оснащен увеличенным до 12.1 дюйма IPS-дисплеем с разрешением 2120×3000 пикселей, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7:5. Устройство поддерживает новый стилус OnePlus Smart Stylus Pro.