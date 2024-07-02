12,1-дюймовый планшет OnePlus Pad Pro имеет экран 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку зарядки 67 Вт

Компания OnePlus анонсировала улучшенную версию своего планшета под названием OnePlus Pad Pro. Основное отличие от базовой модели заключается в использовании процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вместо MediaTek Dimensity 9000. Планшет доступен с 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ.

OnePlus Pad Pro оснащен увеличенным до 12.1 дюйма IPS-дисплеем с разрешением 2120×3000 пикселей, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7:5. Устройство поддерживает новый стилус OnePlus Smart Stylus Pro.

В планшете установлены четыре динамика, аккумулятор емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и две камеры (основная и фронтальная).

OnePlus Pad Pro доступен в цветах Space Gray и Khaki Green и уже продается в Китае по цене от $399 до $522 в зависимости от конфигурации памяти.