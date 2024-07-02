12,1-дюймовий планшет OnePlus Pad Pro має екран 144 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 3 та підтримку зарядки 67 Вт02.07.24
Компанія OnePlus анонсувала покращену версію свого планшета під назвою OnePlus Pad Pro. Основна відмінність від базової моделі полягає у використанні процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 замість MediaTek Dimensity 9000. Планшет доступний з 8 ГБ, 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 512 ГБ.
OnePlus Pad Pro оснащений збільшеним до 12.1 дюйма IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2120×3000 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та співвідношенням сторін 7:5. Пристрій підтримує новий стілус OnePlus Smart Stylus Pro.
У планшеті встановлені чотири динаміки, акумулятор ємністю 9510 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт та дві камери (основна та фронтальна).
OnePlus Pad Pro доступний у кольорах Space Gray та Khaki Green і вже продається в Китаї за ціною від $399 до $522, залежно від конфігурації пам’яті.
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