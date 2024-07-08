ZTE выпустила игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro с экраном 240 Гц и чипом Intel Core i9 при цене от $150008.07.24
Кроме монитора Red Magic Realm, компания nubia (дочерняя для ZTE) также показала ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Новинка получила корпус из авиационного алюминиевого сплава 6-ой серии. Крышка устройства имеет минималистичный дизайн с фирменным RGB-логотипом.
Ноутбук оснащен настраиваемой клавиатурой с RGB-подсветкой, которая также имеет выделенную цифровую панель. Кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. На задней части устройства расположено множество портов, включая вход питания, USB-C, USB-A, HDMI и Ethernet. Также с обеих сторон есть порты USB 3.2 Gen1 и Gen2. Толщина ноутбука составляет всего 13 мм, а вес — 2.4 кг.
Что касается дисплея, то Red Magic Gaming Laptop 16 Pro оснащен большой 16-дюймовой панелью с тонкими рамками. Она имеет разрешение 2.5K, частоту обновления 240 Гц, пиковую яркость 500 нит и 100-процентную цветовую гамму DCI-P3. В новинке установлены динамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и веб-камера на 1080p с защитным затвором.
Под капотом Red Magic Gaming Laptop 16 Pro установлен процессор Intel Core i9 14-го поколения. На выбор есть варианты с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4070, а также поддержкой трассировки лучей. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ LPDDR5x, а объем SSD-накопителя — до 1 ТБ. Ноутбук оснащен системой отвода тепла. Новинка питается от батареи емкостью 80 Втч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Red Magic Gaming Laptop 16 Pro уже можно заказать в Китае по цене от $1512 до $1828.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Компания Ugreen известна своей периферией и цифровыми аксессуарами. Сегодня расскажем про полноразмерные наушники Ugreen HiTune Max5c, которые в очередной раз ломают стереотипы про бюджетные устройства.
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
ZTE выпустила игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro с экраном 240 Гц и чипом Intel Core i9 при цене от $1500ZTE игры ноутбук
Кроме монитора Red Magic Realm, компания nubia также показала ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Новинка получила корпус из авиационного алюминиевого сплава 6-ой серии. Крышка устройства имеет минималистичный дизайн с фирменным RGB-логотипом.
Наушники QCY MeloBuds Pro имеют ANC, сертификацию Hi-Res Audio и цену $27Bluetooth наушники
Среди других характеристик QCY MeloBuds Pro – защита от воды и пота по стандарту IPX5, функция объёмного звучания, сертификация Hi-Res Audio, поддержка кодека LDAC