ZTE выпустила игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro с экраном 240 Гц и чипом Intel Core i9 при цене от $1500

Кроме монитора Red Magic Realm, компания nubia (дочерняя для ZTE) также показала ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Новинка получила корпус из авиационного алюминиевого сплава 6-ой серии. Крышка устройства имеет минималистичный дизайн с фирменным RGB-логотипом.

Ноутбук оснащен настраиваемой клавиатурой с RGB-подсветкой, которая также имеет выделенную цифровую панель. Кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. На задней части устройства расположено множество портов, включая вход питания, USB-C, USB-A, HDMI и Ethernet. Также с обеих сторон есть порты USB 3.2 Gen1 и Gen2. Толщина ноутбука составляет всего 13 мм, а вес — 2.4 кг.

Что касается дисплея, то Red Magic Gaming Laptop 16 Pro оснащен большой 16-дюймовой панелью с тонкими рамками. Она имеет разрешение 2.5K, частоту обновления 240 Гц, пиковую яркость 500 нит и 100-процентную цветовую гамму DCI-P3. В новинке установлены динамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и веб-камера на 1080p с защитным затвором.

Под капотом Red Magic Gaming Laptop 16 Pro установлен процессор Intel Core i9 14-го поколения. На выбор есть варианты с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4070, а также поддержкой трассировки лучей. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ LPDDR5x, а объем SSD-накопителя — до 1 ТБ. Ноутбук оснащен системой отвода тепла. Новинка питается от батареи емкостью 80 Втч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Red Magic Gaming Laptop 16 Pro уже можно заказать в Китае по цене от $1512 до $1828.