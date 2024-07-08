ZTE випустила ігровий ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro з екраном 240 Гц та чіпом Intel Core i9 за ціною від $150008.07.24
Окрім монітора Red Magic Realm, компанія nubia (дочірня для ZTE) також показала ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Новинка отримала корпус із авіаційного алюмінієвого сплаву 6-ої серії. Кришка пристрою має мінімалістичний дизайн із фірмовим RGB-логотипом.
Ноутбук оснащений клавіатурою з RGB-підсвічуванням, яка також має виділену цифрову панель. Кнопка живлення виконує функцію сканера відбитків пальців. На задній частині пристрою розташовано безліч портів, включаючи вхід живлення, USB-C, USB-A, HDMI та Ethernet. Також з обох боків є порти USB 3.2 Gen1 та Gen2. Товщина ноутбука складає всього 13 мм, а вага – 2.4 кг.
Що стосується екрану, то Red Magic Gaming Laptop 16 Pro оснащений великою 16-дюймовою панеллю з тонкими рамками. Вона має роздільну здатність 2.5K, частоту оновлення 240 Гц, пікову яскравість 500 нит і 100-відсоткову кольорову гаму DCI-P3. У новинці встановлені динаміки Harman Kardon із підтримкою Dolby Atmos та веб-камера на 1080p із захисним затвором.
Під капотом Red Magic Gaming Laptop 16 Pro встановлений процесор Intel Core i9 14 покоління. На вибір є варіанти з графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 4060 та 4070, а також підтримкою трасування променів. Об’єм оперативної пам’яті становить до 32 ГБ LPDDR5x, а об’єм SSD-накопичувача – до 1 ТБ. Ноутбук оснащений системою відведення тепла. Новинка живиться від батареї ємністю 80 Втч за допомогою швидкої зарядки 100 Вт. Red Magic Gaming Laptop 16 Pro вже можна замовити у Китаї за ціною від $1512 до $1828.
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ZTE випустила ігровий ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro з екраном 240 Гц та чіпом Intel Core i9 за ціною від $1500ZTE ігри ноутбук
Крім монітора Red Magic Realm, компанія Nubia також показала ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Новинка отримала корпус із авіаційного алюмінієвого сплаву 6-ої серії. Кришка пристрою має мінімалістичний дизайн із фірмовим RGB-логотипом.
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