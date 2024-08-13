ЗСУ использует на фронте роботов-собак для разведки13.08.24
Подразделение Kurt & Company из состава 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продемонстрировало использование «робособаки» на поле боя в районе города Торецк, Донецкая область. Судя по информации, опубликованной подразделением, этот робот используется для ведения разведки, что становится возможным благодаря его высокой проходимости, скорости и малозаметности.
Фотографии показывают, что четвероногий дрон способен действовать не только на открытой местности, но и в зданиях, что значительно расширяет его тактические возможности. «Робособака» имеет камуфляжное покрытие, а также оснащена специальной ручкой для быстрой транспортировки.
Такие роботы уже давно находятся в стадии разработки и тестирования в различных странах, включая США. Например, компании Ghost Robotics и Immersive Wisdom активно работают над созданием дронов Q-UGV, которые также предназначены для военных целей и разведывательных операций.
Командование специальных операций морских сил США (MARSOC) внедряет вооруженные роботизированные винтовки, так называемых роботов-собак, оснащенных четвероногими беспилотными наземными средствами Vision 60 (Q-UGV). Эти системы, разработанные фирмой Ghost Robotics из Филадельфии, уже долгое время находились на испытательном поле Министерства обороны США.
Проводившиеся в течение нескольких лет тесты Q-UGV с использованием искусственного интеллекта и анализа данных направлены на выявление потенциальных угроз. Теперь MARSOC намерен расширить функциональность робота, предоставив ему возможность выполнять наступательные операции. Роботы-собаки могут использоваться для широкого спектра задач, включая работу в туннелях и обеспечение безопасности периметра.
Vision 60, известный своим небольшим весом и компактными размерами, обладает отличной мобильностью и долговечностью.Дроны оснащены искусственным интеллектом, что позволяет им приспосабливаться к различным условиям и задачам.
Также летом этого года стало известно о том, что украинские инженеры разработали робота под названием «Лють» для Вооружённых Сил Украины. Этот робот-штурмовик предназначен для атаки позиций противника и обеспечения прикрытия солдат во время боевых действий.
Робот Ярость оснащён танковым пулемётом и камерой с обзором 360°. Важно отметить, что новинка обладает защитой от стрелкового оружия и обломков снарядов.
Разработка также может использоваться в обороне как мобильная огневая точка, способная перемещаться по позиции и вести огонь.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Бренд Baseus остается популярным и предлагает все еще качественные устройства. Проверим это на примере двух портативных аккумуляторов средней емкости
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
ЗСУ использует на фронте роботов-собак для разведкивойна робот события в Украине
Подразделение Kurt & Company из состава 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продемонстрировало использование «робособаки» на поле боя в районе города Торецк
Microsoft удалит графический редактор Paint 3D в ноябре из-за «непопулярности»Microsoft приложения
С 4 ноября 2024 года Microsoft Paint 3D перестанет быть доступным для загрузки и больше не будет получать обновления