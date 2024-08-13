ЗСУ использует на фронте роботов-собак для разведки

Подразделение Kurt & Company из состава 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продемонстрировало использование «робособаки» на поле боя в районе города Торецк, Донецкая область. Судя по информации, опубликованной подразделением, этот робот используется для ведения разведки, что становится возможным благодаря его высокой проходимости, скорости и малозаметности.

Фотографии показывают, что четвероногий дрон способен действовать не только на открытой местности, но и в зданиях, что значительно расширяет его тактические возможности. «Робособака» имеет камуфляжное покрытие, а также оснащена специальной ручкой для быстрой транспортировки.

Такие роботы уже давно находятся в стадии разработки и тестирования в различных странах, включая США. Например, компании Ghost Robotics и Immersive Wisdom активно работают над созданием дронов Q-UGV, которые также предназначены для военных целей и разведывательных операций.

Командование специальных операций морских сил США (MARSOC) внедряет вооруженные роботизированные винтовки, так называемых роботов-собак, оснащенных четвероногими беспилотными наземными средствами Vision 60 (Q-UGV). Эти системы, разработанные фирмой Ghost Robotics из Филадельфии, уже долгое время находились на испытательном поле Министерства обороны США.

Проводившиеся в течение нескольких лет тесты Q-UGV с использованием искусственного интеллекта и анализа данных направлены на выявление потенциальных угроз. Теперь MARSOC намерен расширить функциональность робота, предоставив ему возможность выполнять наступательные операции. Роботы-собаки могут использоваться для широкого спектра задач, включая работу в туннелях и обеспечение безопасности периметра.

Vision 60, известный своим небольшим весом и компактными размерами, обладает отличной мобильностью и долговечностью. Дроны оснащены искусственным интеллектом, что позволяет им приспосабливаться к различным условиям и задачам.

Также летом этого года стало известно о том, что украинские инженеры разработали робота под названием «Лють» для Вооружённых Сил Украины. Этот робот-штурмовик предназначен для атаки позиций противника и обеспечения прикрытия солдат во время боевых действий.

Робот Ярость оснащён танковым пулемётом и камерой с обзором 360°. Важно отметить, что новинка обладает защитой от стрелкового оружия и обломков снарядов.

Разработка также может использоваться в обороне как мобильная огневая точка, способная перемещаться по позиции и вести огонь.