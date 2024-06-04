Украинский робот-штурмовик Лють оснащен танковым пулемётом

Украинские инженеры разработали робота под названием «Лють» для Вооружённых Сил Украины. Этот робот-штурмовик предназначен для атаки позиций противника и обеспечения прикрытия солдат во время боевых действий.

Робот Ярость оснащён танковым пулемётом и камерой с обзором 360°. Важно отметить, что новинка обладает защитой от стрелкового оружия и обломков снарядов.

Разработка также может использоваться в обороне как мобильная огневая точка, способная перемещаться по позиции и вести огонь.