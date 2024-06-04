Украинский робот-штурмовик Лють оснащен танковым пулемётом04.06.24
Украинские инженеры разработали робота под названием «Лють» для Вооружённых Сил Украины. Этот робот-штурмовик предназначен для атаки позиций противника и обеспечения прикрытия солдат во время боевых действий.
Робот Ярость оснащён танковым пулемётом и камерой с обзором 360°. Важно отметить, что новинка обладает защитой от стрелкового оружия и обломков снарядов.
Разработка также может использоваться в обороне как мобильная огневая точка, способная перемещаться по позиции и вести огонь.
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Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
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Украинский робот-штурмовик Лють оснащен танковым пулемётомвойна разработка робот события в Украине
Робот-штурмовик Лють предназначен для атаки позиций противника и обеспечения прикрытия солдат во время боевых действий.
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