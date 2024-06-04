Український робот-штурмовик Лють оснащений танковим кулеметом

Українські інженери розробили робота під назвою “Лють” для Збройних Сил України. Цей робот-штурмовик призначений для атаки позицій противника та забезпечення прикриття солдатів під час бойових дій.

Робот Лють оснащений танковим кулеметом і камерою з оглядом 360 °. Важливо, що новинка має захист від стрілецької зброї та уламків снарядів.

Розробка також може бути використана в обороні як мобільна вогнева точка, здатна переміщатися по позиції і вести вогонь.