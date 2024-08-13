ЗСУ використовує на фронті роботів-собак для розвідки

Підрозділ Kurt & Company зі складу 28-ї окремої бригади імені Лицарів Зимового Походу продемонструвало використання “робоособаки” на полі бою в районі міста Торецьк, Донецька область. Судячи з інформації, опублікованої підрозділом, цей робот використовується для ведення розвідки, що стає можливим завдяки його високій прохідності, швидкості та малопомітності.

Фотографії показують, що чотирилапий дрон здатний діяти не лише на відкритій місцевості, а й у будинках, що значно розширює його тактичні можливості. “Робособака” має камуфляжне покриття, а також оснащена спеціальною ручкою для швидкого транспортування.

Такі роботи вже давно перебувають у стадії розробки та тестування у різних країнах, включаючи США. Наприклад, компанії Ghost Robotics та Immersive Wisdom активно працюють над створенням дронів Q-UGV, які також призначені для військових цілей та розвідувальних операцій.

Командування спеціальних операцій морських сил США (MARSOC) впроваджує озброєні роботизовані гвинтівки, так званих роботів-собак, оснащених чотирилапими безпілотними наземними засобами Vision 60 (Q-UGV). Ці системи, розроблені фірмою Ghost Robotics із Філадельфії, вже тривалий час перебували на випробувальному полі Міністерства оборони США.

Тести Q-UGV, що проводилися протягом декількох років, з використанням штучного інтелекту та аналізу даних спрямовані на виявлення потенційних загроз. Тепер MARSOC має намір розширити функціональність робота, надавши можливість виконувати наступальні операції. Роботи-собаки можуть використовуватись для широкого спектру завдань, включаючи роботу в тунелях та забезпечення безпеки периметра.

Vision 60, известный своим небольшим весом и компактными размерами, обладает отличной мобильностью и долговечностью. Дроны оснащены искусственным интеллектом, что позволяет им приспосабливаться к различным условиям и задачам.

Також влітку цього року стало відомо про те, що українські інженери розробили робота під назвою «Лють» для Збройних Сил України. Цей робот-штурмовик призначений для атаки позицій противника та забезпечення прикриття солдатів під час бойових дій.

Робот Лють оснащений танковим кулеметом і камерою з оглядом 360 °. Важливо, що новинка має захист від стрілецької зброї та уламків снарядів.

Розробка також може використовуватися в обороні як мобільна вогнева точка, здатна переміщатися по позиції та вести вогонь.